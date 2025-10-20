Libertadores 2025

Rubro-Negro treina no Ninho do Urubu e monitora a recuperação do zagueiro Léo Ortiz, que é dúvida para o duelo contra o Racing.

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (20), às 9h30, no Ninho do Urubu, iniciando os trabalhos para o confronto contra o Racing, pela ida da semifinal da Libertadores, que acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Maracanã.

Jogadores titulares fazem regenerativo; reservas vão a campo

Os atletas que atuaram na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último fim de semana, permaneceram na parte interna do CT, realizando atividades regenerativas. Já os que começaram no banco de reservas foram ao campo sob comando da comissão técnica.

O técnico Filipe Luís terá pouco tempo para ajustes. O único treino com o elenco completo antes do jogo será nesta terça-feira (21), às 15h30, quando deve definir a escalação titular.

Léo Ortiz é dúvida após lesão no tornozelo

Um dos destaques defensivos da equipe, o zagueiro Léo Ortiz preocupa para o duelo decisivo. O jogador sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras e precisou sair de muletas direto para o hospital.

“Substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3 x 2 Palmeiras, o zagueiro Léo Ortiz logo foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames de radiografia e ressonância magnética. O resultado não apontou fratura, apenas um estiramento do ligamento no tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o Departamento Médico do Flamengo”, disse o clube em nota.

Jogador faz fisioterapia e será avaliado antes do jogoNesta segunda-feira, Ortiz chegou caminhando normalmente ao Ninho, sem sinais de dor aparente, e participou de sessões de fisioterapia. Ele será reavaliado nas próximas 24 horas para saber se terá condições de jogo.

Caso não seja liberado, Danilo deve formar dupla de zaga com Léo Pereira. A tendência é que o defensor só retorne no jogo de volta, na Argentina, no dia 29 de outubro.

Leia mais

Flamengo vence Palmeiras no Maracanã e cola na liderança