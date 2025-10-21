Susto

Não houve registro de feridos

Um poste de iluminação pública pegou fogo na rua Careiro, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (21).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fogo atinge a fiação elétrica, assustando moradores que passavam pelo local. De acordo com informações preliminares, o incêndio causou interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.

A causa do incêndio não foi divulgada, mas deverá ser acompanhada pelas autoridades. Não houve registro de feridos. A concessionária de energia foi acionada para realizar os reparos no local e religar a energia elétrica dos moradores afetados.

