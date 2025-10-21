Show

O rapper carioca se apresenta na Praia do Tropical Executive, na Ponta Negra, com sucessos dos álbuns “Nume” e “Nume Epílogo”.

O rapper Filipe Ret se apresenta em Manaus no dia 1º de novembro de 2025, com o show da turnê “Nume”. O evento será realizado na Praia do Tropical Executive, localizada no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Turnê nacional e repertório

A apresentação faz parte de uma série de 22 shows pelo Brasil, em que o artista leva ao público as músicas dos álbuns “Nume” (2024) e “Nume Epílogo” (2025).

Essa nova fase da carreira marca um momento mais pessoal e conceitual para o rapper carioca, consolidando a segunda trilogia iniciada com os discos “Imaterial” (2021) e “Lume” (2022).

Destaques da carreira

Recentemente, Filipe Ret se apresentou em grandes festivais, como o The Town, dividindo palco com artistas internacionais de peso, entre eles Travis Scott, Burna Boy e Don Toliver.

A trajetória do cantor é marcada pela fusão de rap, poesia e crítica social, conquistando uma legião de fãs por todo o país.

Ingressos disponíveis

Os ingressos para o show em Manaus já estão disponíveis nas lojas Nação Rubro-Negra (Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Shopping) e no site ingressofly.com.

Os fãs podem escolher entre setores variados, com opções que atendem diferentes perfis de público. A expectativa é de casa cheia para a passagem de Filipe Ret pela capital amazonense.

Leia mais:

Sidney Magal cancela show em Manaus devido às fortes chuvas: ‘Em oração’