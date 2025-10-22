Rio de Janeiro

Segundo a investigação da polícia carioca, ele usou as redes sociais para mostrar partes íntimas a menores de idade. A defesa dele não foi encontrada até a última atualização.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu nesta quarta-feira (22) o youtuber João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele produz conteúdo sobre o universo Pokémon, com foco em cartas e bichos de pelúcia.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), no Rio, investiga o youtuber por exploração sexual de crianças — crime tipificado como estupro de vulnerável — e produção de cenas pornográficas com adolescente. A Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente do Rio decretou a prisão temporária, e os agentes prenderam o influenciador em Santo André, na Grande São Paulo.

Segundo as investigações, João Paulo usava as redes sociais para exibir as partes íntimas a menores de idade e exigia que as vítimas também mostrassem seus corpos.

A família de uma menina de 13 anos denunciou o caso à polícia. A adolescente contou que fazia chamadas de vídeo com o youtuber, que mostrava o pênis e pedia que ela exibisse partes íntimas. Em mensagens interceptadas pela família, ele escreveu:

“Amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga.”

No inquérito, os investigadores descrevem João Paulo como “um abusador com elevado grau de periculosidade, que atrai crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso, ganha a confiança das vítimas e passa a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos.”

“O agente se manifesta como influente digitalmente por canais em que se comunica com incontável número de crianças e adolescente em razão de atividades com o desenho Pokemon. Seu estado de liberdade coloca em risco diversas crianças, tendo em vista que a forma de manifestação deste indica que esta prática é recorrente”, afirmou a delegada do caso.