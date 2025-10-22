Corrida para o governo

Presidente do PL destaca missão dada por Bolsonaro e apoia Maria do Carmo na disputa eleitoral de 2026

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (22) que “está batido o martelo” sobre a escolha da empresária e professora Maria do Carmo Seffair como pré-candidata ao governo do Amazonas nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual Valdemar explicou que está cumprindo uma missão que, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe confiou para o Estado do Amazonas.

“Está batido o martelo. Nossa pré-candidata ao governo do Estado do Amazonas, Professora Maria do Carmo. Uma missão que o Bolsonaro me deu, porque temos que levantar o Estado do Amazonas. Precisamos de gente competente. Seja bem-vinda e conte com o nosso apoio”, declarou o presidente.

Trajetória política

Em abril deste ano, Maria do Carmo se filiou ao PL para disputar o governo do Amazonas. Na ocasião, o presidente estadual do partido, Alfredo Nascimento, já havia confirmado o nome dela na corrida eleitoral.

A empresária também teve seu nome referendado por Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, que destacaram sua trajetória de sucesso e sua competência em gestão.

“Quero agradecer ao povo do Amazonas que tem depositado sua confiança em mim,” afirmou Maria do Carmo.

Nas eleições de 2024, Maria do Carmo concorreu ao cargo de vice-prefeita de Manaus, filiada ao partido Novo. A empresária foi vice na chapa do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL).

A chapa foi derrotada no segundo turno pelo atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que disputava a reeleição. Antes disso, Maria do Carmo chegou a anunciar sua candidatura à prefeitura, mas desistiu para compor com o candidato do PL.

Depois das eleições municipais, Maria do Carmo seguiu envolvida na política local, buscando apoio de partidos de direita e se preparando para a eleição de 2026.

