Amazonenses dão show em tatames pelo mundo no Dia das Mães

Manaus (AM) – Nesse final de semana, amazonenses homenagearam suas mães com participação de gala nos campeonatos em todo o mundo.

Tivemos amazonenses em ação nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio e, lógico, no Brasil, no maior campeonato de Jiu-Jitsu do mundo, que é o Brasileiro CBJJ.

Nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, estado da Califórnia, tivemos as vitórias de Luciana Castelo Branco e Jeysen Santiago, no San Diego Open, organizado pela IBJJF, dois cascas grossa da região, que estão radicados nos Estados Unidos e que vêm se destacando nos campeonatos na ‘terra do Tio Sam’.

Na Europa, tivemos Alexandre de Souza “Jupira”, campeão da categoria e absoluto no Internacional de Master Europeu, realizado em Barcelona, organizado também pela IBJJF.

No Oriente Médio, em Abu Dhabi, tivemos uma legião de amazonenses. No Campeonato ‘King of Mats’, dos seis competidores, três eram amazonenses: Meyran Maquiné, Alexsandro Sodré e Lucas Pinheiro. Estávamos muito bem representados e tivemos o campeão do torneio, condecorado com título, Rei “Mey” Maquiné, que será uma de nossas grandes esperanças de medalha no mundial IBJJF na Califórnia.

Rey “Mey” Maquiné foi campeão em Abu Dhabi. Foto: Divulgação

Paralelo a esse evento, no mesmo fim de semana, aconteceu o Abu Dhabi Grand Slam, que teve como grande destaque o campeão Thiago Macêdo, amazonense radicado nos Estados Unidos, estado do Texas, mas que também contou com a participação de vários amazonenses, como Lucas Pinheiro e Andrew Soares. Os pupilos do professor Carlos Holanda se enfrentaram na semifinal e ficaram com prata e bronze até 62 kg. Além dos amazonenses que participaram do King of Mats, na faixa marrom, Elison Soares, da equipe Fight Sports, e Pedro “Bolo”, lutando pela Dream Arts, estiveram lá.

Certamente, tivemos outros amazonenses participando. Estamos lutando Jiu-Jitsu em todos os lugares do mundo.

No Brasil, nessa semana começou o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, organizado pela CBJJ. Esse é, sem dúvidas, o maior campeonato da atualidade.

No primeiro dia de evento, na sexta-feira (6), já tivemos duas campeãs amazonense, Waleska Castro, da equipe GFTeam Northfight, graduada na faixa preta no pódio, e Andreia Cerdeira, atleta de Coari, atualmente residente no Rio de Janeiro, lutando pela Nova União, sob o comando do mestre Dedé Pederneiras.

No segundo dia de evento, sábado (7), a casca grossa manauara, Juliana Aleixo, foi campeã, fazendo duas lutas duríssimas contra adversárias bem maiores que ela, mas em momento algum foi intimidada, impôs seu jogo e sagrou-se campeã.

Juliana Aleixo foi campeão brasileira. Foto: Divulgação

Nesse fim de semana, tivemos a participação de vários atletas da região, alguns chegando até as quartas de final, muito próximo da zona de premiação, mas que fizeram uma bela participação. Destaque para o campeão amazonense Maik Matos, da Nabil, os atletas Péricles Jr e Rafael “Cachorrão”, da Aníbal JJ, Mazen Tarayra e Anderson “Bodão”, da Equipe Monteiro, entre outros tantos.

No domingo (8), o show amazonense foi de emocionar. Iniciando pelo Master, tivemos Antonio Sotto Mayor, equipe GF Team, sagrando-se pentacampeão amazonense, fazendo várias lutas duríssimas.

No adulto tivemos participação de grandes nomes, com bastante destaque no cenário mundial, entre eles Samuel Nagai, da equipe Checkmat, e Diego Sodré, defendendo o Clube Feijão, da equipe Fight Sports, sob o comando do professor Melqui Galvão. Também estavam Nathanael Jackson, que não pôde participar do campeonato por ter adoecido – numa decisão sensata, optou por não participar – e Luis Paulo, o aluno nº 1 do professor, que ficou na semifinal após uma campanha muito boa, mas que acabou cometendo um movimento ilegal e foi desclassificado.

Na categoria adulto faixa preta, temos 5 campeões do Amazonas. No feminino, Brenda Larissa fez lutas duras e mostrou total domínio das adversárias, sagrando-se campeã, finalizando a adversária. No masculino, o primeiro amazonense campeão foi Rodrigo “Berimbolo” Otávio, hoje lutando pela Dream Art, vindo do professor Carlos Holanda, no Amazonas. Em seguida vem o “bonde” do professor Melqui Galvão, com outros 3 campeões.

Diogo “Baby Shark” Reis, bem confiante, lutou com bastante garra. Fabricio “Hokage” Andrey destacou-se pela agressividade, sem dar espaço ao adversário e finalizou Kennedy, filho do professor Cobrinha. Kennedy lutou um verdadeiro campeonato amazonense, passando nas fases anteriores por Samuel Nagai e Diego Sobré, até ser finalizado na final pelo “Hokage”.

Certamente teremos muitos outros amazonenses se destacando nos demais dias de campeonato, que retorna nesta terça-feira (10) e vai até o próximo domingo (15). Nossa torcida pelo Amazonas permanece.

*Ricardo Amaral Filho e Diego Gomes Forero

