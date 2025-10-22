HABITAÇÃO

Prefeito David Almeida anuncia novas moradias e destaca avanços em habitação popular com apoio federal

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (22) que o habitacional Mário Haddad, localizado na avenida do Turismo, zona Oeste, será entregue no final de fevereiro de 2026. A obra já tem 90% dos prédios erguidos e deve concluir todas as estruturas até 15 de novembro, entrando em seguida na fase de acabamento fino.

Durante vistoria às frentes de trabalho, Almeida ressaltou a importância de reduzir o déficit habitacional da capital.

“Esse aqui é o deputado Mário Haddad, segundo habitacional que nós vamos entregar no final de fevereiro do próximo ano. O habitacional que nós fomos visitar, mais cedo, no Cidadão 10, é o habitacional Leonardo Santos […]”, afirmou o prefeito.

Além do Mário Haddad, o prefeito também vistoriou o residencial Leonardo Santos, no conjunto Cidadão 10, zona Norte. O empreendimento contará com 36 prédios e 576 apartamentos, e já avançou da fundação para a fase estrutural. Os radiers estão concluídos e o primeiro bloco já está em execução.

A previsão de entrega é para julho de 2026, consolidando o projeto como um dos maiores investimentos habitacionais de Manaus.

Moradias com mobília e eletrodomésticos

Almeida confirmou que os empreendimentos seguirão o modelo já adotado no habitacional do Parque das Tribos, com entrega de unidades semi-equipadas com mobílias e eletrodomésticos.

“Nós vamos entregar aqueles 576 primeiros apartamentos no Parque das Tribos, já com algumas mobílias […]”, destacou o prefeito.

A Prefeitura busca novos recursos para manter esse padrão também no Mário Haddad, visando melhorar a autoestima e a qualidade de vida das famílias.

Foto: Divulgação

Habitação como política social

Os projetos habitacionais fazem parte do eixo de desenvolvimento urbano e social da Prefeitura de Manaus, com apoio do governo federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Segundo David Almeida, a habitação popular é uma ferramenta poderosa de transformação social, capaz de gerar segurança, dignidade e novas perspectivas para a população.

