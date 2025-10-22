Funcionamento

Alteração ocorre devido ao feriado do aniversário de Manaus (24/10) e do Dia do Servidor Público (28/10).

Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terão os horários de visitação alterados devido ao feriado prolongado em razão do aniversário de Manaus (24/10) e do Dia do Servidor Público (28/10).

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, do dia 10 de outubro, também foi estabelecido ponto facultativo na segunda-feira (27/10), conforme determinação do governador Wilson Lima.

Durante o período de 24 a 28 de outubro, os espaços culturais funcionarão em horário especial. A rotina normal de funcionamento será retomada a partir do dia 29 de outubro.

Confira os horários de funcionamento:

Teatro Amazonas

24/10 – Visitação das 9h às 13h

27/10 – Fechado para manutenção

28/10 – Visitação das 9h às 13h

Palacete Provincial

24/10 – Fechado

25h/10 – Visitação das 9h às 15h

27/10 – Visitação das 9h às 12h

28/10 – Fechado

Museu do Seringal

24/10 – Fechado

25/10 – Visitação das 9h às 15h

26/10 – Visitação das 9h às 13h

27/10 – Visitação das 9h às 13h

28/10 – Fechado

Biblioteca Pública

24/10 – Atividades da 5ª Semana do Livro e da Biblioteca das 9h às 12h

25/10 – Atividades da 5ª Semana do Livro e da Biblioteca das 14h às 17h

27/10 – Fechado

28/10 – Fechado

Casa das Artes

24/10 – Visitação das 15h às 20h

27/10 – Visitação das 15h às 20h

28/10 – Visitação das 15h às 20h

Galeria do Largo

24/10 – Visitação das 15h às 20h

27/10 – Visitação das 15h às 20h

28/10 – Visitação das 15h às 20h

O Teatro Gebes Medeiros, Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, Centro Cultural Povos da Amazônia e Teatro da Instalação permanecerão fechados no período de 24 a 28 de outubro.

