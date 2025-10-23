Anúncio

Em viagem à Ásia, Lula confirma planos de disputar novo mandato e ressalta energia e preparo para o desafio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira (23), que será candidato a um quarto mandato nas eleições do próximo ano.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no primeiro dia de compromissos oficiais na Indonésia, ao lado do presidente Prabowo Subianto. A viagem tem como objetivo fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e países asiáticos.

“Quero dizer que estou prestes a completar 80 anos, mas podem ter certeza de que mantenho a mesma energia de quando tinha 30. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, afirmou o chefe do Executivo.

Lula acrescentou que está “preparado” para a disputa eleitoral. “Meu mandato termina apenas em 2026, no fim do ano. Mas estou pronto para participar de novas eleições e trabalhar para que a relação entre Indonésia e Brasil seja cada vez mais sólida, atraindo mais empresários brasileiros para conhecer a Indonésia”, destacou.

Até o momento, o presidente havia apenas indicado a possibilidade de concorrer novamente, condicionando a decisão ao seu estado de saúde. Lula segue sendo, por ora, o principal nome da esquerda cotado para a corrida ao Palácio do Planalto no próximo ano.

(*) Com informações do Metrópoles

