modalidade esportiva

Programa oferece oportunidade inédita para jovens de 7 a 17 anos praticarem kart em Manaus

O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) ampliou suas opções para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos com a chegada do kart, uma modalidade esportiva que vem ganhando destaque no Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima na quarta-feira (22/10), durante evento no Kartódromo da Vila Olímpica, em Manaus.

Com 80 vagas abertas para inscrições, o kart passa a integrar o maior programa esportivo do Estado, que oferece desde 2021 atividades gratuitas em 32 núcleos na capital e 5 polos no interior.

Além de diversão, a prática do kart traz benefícios como aumento da força e resistência, melhoria dos reflexos e redução do estresse. Para o secretário de Estado de Desporto e Lazer, Diego Américo, a inclusão do esporte no Pelci é uma forma de democratizar o acesso a uma modalidade tradicionalmente de alto custo.

“Queremos dar oportunidade para que crianças e adolescentes tenham acesso ao kartismo e possam desenvolver talentos que futuramente possam competir em alto rendimento”, afirmou o secretário.

O kartismo amazonense vive um momento histórico, com o piloto Dylan Holanda conquistando em 2024 o título da categoria F4 Sprinter no Campeonato Norte-Brasileiro de Kart, encerrando um jejum nacional que durava desde os tempos do ex-piloto de Fórmula 1, Antônio Pizzonia.

James Bala, vice-presidente da Associação Amazonense de Kart, reforça que o programa é uma chance única para novos talentos surgirem no esporte:

“Para muitos jovens, o kart é inacessível devido ao custo, mas o Pelci está mudando essa realidade e certamente veremos novos pilotos amazonenses no cenário nacional”, destacou.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas presencialmente no setor do Pelci, na Vila Olímpica de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (92) 98532-4804. Os interessados devem apresentar cópias do RG e CPF do aluno e responsável, declaração escolar, foto 3×4 e comprovante de residência.

Sobre o Pelci

Criado em 2021, o Pelci é o maior programa esportivo do Amazonas, com mais de 244 mil atendimentos previstos para 2025. O programa oferece modalidades como futebol, futsal, vôlei, basquete, atletismo, natação, judô, jiu-jitsu e xadrez, promovendo inclusão social, disciplina e formação cidadã por meio do esporte.

Leia mais

Atletas do Pelci no AM disputam o Brasileirão Feminino Sub-17