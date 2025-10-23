Denúncia

A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Um homem de 65 anos foi preso, na quarta-feira (22), investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha-neta, de 7 anos, ocorrido em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, o crime foi praticado na comunidade rural Rumo Certo, Rodovia Federal BR-174, quilômetro 165, onde o autor morava. No dia do fato, a vítima e a sua mãe foram até a casa dele para visitar a tia-avó que estava doente e, em um instante, ele a convidou para o andar superior da casa com a desculpa de usar o celular para acessar a internet, mas acabou cometendo os abusos.

Segundo a delegada, a mãe da menina desconfiou da mudança de comportamento e a questionou sobre o que estava acontecendo, então ela relatou os abusos sofridos. O Conselho Tutelar foi acionado e conduziu a vítima e a sua mãe até a delegacia para registrar a denúncia.

Após o crime, o suspeito se mudou do município para Manaus, onde foi preso, na zona norte.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

