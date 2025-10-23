Investigação

Um dos presos exerce a função de conselheiro dentro da estrutura do grupo criminoso

Dois integrantes de uma organização criminosa com atuação no estado do Pará foram presos, na quarta-feira (22), em Manaus. Um dos presos exerce a função de conselheiro dentro da estrutura do grupo criminoso.

As investigações contaram com o Departamento de Inteligência da PC-AM e com os Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Núcleo de Apoio a Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA) e Grupo de Trabalho contra Facções (GTF), da Polícia Civil do Pará.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, os homens, de 30 e 37 anos, foram presos em uma residência na rua Andirá-Açu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, na ocasião em que a equipe de investigação foi ao local para dar cumprimento a um mandado de prisão de recaptura expedido no Pará em nome do indivíduo de 30 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme o delegado, o homem se apresentou com documento falso a fim de dificultar a identificação pessoal, mas logo confessou a farsa.

No imóvel a equipe policial também encontrou outro membro da organização criminosa e ele também se identificou com nome e documento falso.

De acordo com o delegado, em consulta ao nome do segundo indivíduo também foi encontrado um mandado de prisão de recaptura expedido no Pará pelo crime de roubo. Deste modo, os dois homens foram conduzidos ao Denarc para os procedimentos.

(*) Com informações da assessoria

