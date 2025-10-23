Caic TEA

Novo centro especializado em autismo reforça atendimento gratuito e inclusivo na véspera dos 356 anos de Manaus

Nesta quinta-feira (23), o segundo Centro de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista (Caic TEA) inaugurado em Manaus. O novo espaço, Caic TEA Gilson Moreira, está localizado no bairro Mundo Novo, zona norte da capital, e foi entregue na véspera do aniversário de 356 anos de Manaus.

A nova unidade representa mais um avanço no atendimento especializado e gratuito a crianças com autismo no Amazonas.

“A nossa preocupação foi em fazer um atendimento integral, não só para a criança, que vai ser atendida por esse Caic, mas também à mãe e familiares. Todo esse trabalho que estamos fazendo é ouvindo a sociedade civil organizada, as instituições, os profissionais, para que a gente possa fazer uma entrega inclusiva e fazer com que essas crianças sejam compreendidas, sejam aceitas e que elas também tenham a condição de ser um adulto funcional”, destacou Wilson Lima.

Com o novo Caic TEA, o Governo do Amazonas amplia o acesso a terapias multiprofissionais e inclusivas. O primeiro centro, o Caic TEA José Contente, foi inaugurado em julho, na zona leste. Até dezembro, está prevista a entrega do Caic TEA Afrânio Soares, na zona sul, consolidando o modelo de atendimento em todas as regiões de Manaus.

O investimento integra o projeto de requalificação dos 11 Caics estaduais, que agora funcionam como polos de reabilitação, unidades odontológicas e centros especializados em TEA.

Estrutura moderna e terapias integradas

A nova unidade foi adaptada para oferecer um ambiente acolhedor e sensorialmente adequado ao desenvolvimento infantil. O Caic TEA Gilson Moreira é resultado da parceria entre o Governo do Amazonas e a Rede TEIA Agir, instituição especializada em terapias para o autismo com atuação em Goiás, São Paulo e agora no Amazonas.

O centro oferece terapias intensivas e integradas a crianças de até 11 anos com diagnóstico confirmado de TEA. Cada paciente recebe um Plano Terapêutico Singular (PTS) elaborado por uma equipe multiprofissional de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, psicomotricistas, nutricionistas, assistentes sociais e médicos.

O método de atendimento utiliza a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), reconhecida internacionalmente como uma das abordagens mais eficazes para o tratamento do autismo. O processo inclui avaliações periódicas e devolutivas às famílias, com duração média de seis meses até a alta.

Reforma e modernização do espaço

Antes da inauguração, o prédio passou por uma ampla reforma executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS). As melhorias incluíram adequações estruturais, elétricas e de acessibilidade, garantindo conforto e segurança.

Participaram da inauguração o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade; os deputados Mário César Filho e Saimon Bessa; vereadores Diego Afonso, Paulo Tyrone e Marco Castilhos; além da secretária de Saúde Nayara Maksoud, representantes da Defensoria Pública, Conselho Estadual de Saúde e movimentos de mães atípicas.

Famílias celebram nova unidade

Para Marcelle Gomes, 25 anos, mãe do pequeno Samuel, de 6 anos, diagnosticado com autismo aos dois, o novo centro representa uma vitória:

“Esse espaço, reunindo todas as terapias em um local só, é muito importante, fica muito mais fácil, mais previsível pra ele. Tem muitos lugares que não é nem um terço. É uma causa que a gente luta há muito tempo e, hoje em dia, ter o governo apoiando a causa e ajudando nossos filhos é muito bom”, relatou.

Diferenciais do Caic TEA Gilson Moreira

O centro conta com espaços projetados para estímulos sensoriais e bem-estar, incluindo:

Jardim Molhado , ambiente lúdico que estimula o contato com a natureza e contribui para o equilíbrio emocional;

, ambiente lúdico que estimula o contato com a natureza e contribui para o equilíbrio emocional; Sala Multisense , equipada com luzes, sons, texturas e estímulos controlados, que favorecem o relaxamento e a concentração;

, equipada com luzes, sons, texturas e estímulos controlados, que favorecem o relaxamento e a concentração; Área de Estimulação Psicomotora , com brinquedos adaptados e piso amortecido para desenvolvimento da coordenação e socialização;

, com brinquedos adaptados e piso amortecido para desenvolvimento da coordenação e socialização; Sala de Integração Sensorial, onde foram entregues brinquedos da campanha Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos, simbolizando o vínculo entre cuidado terapêutico e afeto comunitário.

