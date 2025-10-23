crime

PC-AM cumpre mandado de prisão de suspeito investigado por extorsão e não pagamento de pensão alimentícia.

Um homem de 38 anos foi preso, na quinta-feira (22), por extorquir o próprio pai, de 65 anos, para comprar drogas. A prisão ocorreu no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Larissa Barreto, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI), a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que o homem estaria obrigando o pai idoso a pagar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

“A denúncia, também, mencionou que a situação estava se tornando insustentável para a família. Imediatamente, iniciamos as investigações para verificar a veracidade dos fatos e proteger o idoso”, declarou a delegada.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto desde 2023, pelo não pagamento de pensão alimentícia.

“Com essas informações, fomos averiguar a situação do idoso e aproveitamos para localizar o paradeiro do suspeito, que foi encontrado em sua residência no bairro Jorge Teixeira, zona leste. As investigações vão continuar para apurar os outros possíveis crimes cometidos por ele”, relatou a delegada.

O suspeito será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A polícia continuará investigando para identificar outros crimes cometidos pelo homem.

