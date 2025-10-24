DEHS

Jessica Santos teria repassado informações sobre os passos da vítima aos executores do homicídio ocorrido em 1º de outubro.

A namorada de Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos, foi presa nesta quinta-feira (23) sob suspeita de repassar informações sobre a vítima aos executores do crime. A prisão de Jessica Santos foi efetuada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e confirmada pelo delegado Ricardo Cunha, que destacou o trabalho minucioso da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo as investigações, Jessica manteve contato com os autores do homicídio e informou a movimentação de Júlio César desde sua chegada de barco de Manaquiri (a 60 km de Manaus), por volta das 16h, no dia do crime.

Entenda o caso

A Operação Thrasos, deflagrada pela PC-AM com apoio do Sistema Paredão, permitiu identificar os veículos usados no homicídio.

Na ação, realizada em 15 de outubro, dois suspeitos — Eduardo Fernandes Torres, 25, e Matheus Marreiros de Lima, 28 — foram presos. O crime ocorreu em 1º de outubro, em frente a um shopping na zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado, Júlio César foi alvejado por disparos de arma de fogo quando se preparava para deixar o local. Ele estava acompanhado da ex-companheira, da atual esposa e das duas filhas menores. A vítima ainda tentou correr, mas morreu ao dar entrada no SPA Joventina Dias, no bairro Compensa.

Investigação aponta crime planejado

A polícia identificou que o crime foi premeditado e ligado ao passado da vítima, que teria envolvimento com uma facção criminosa de Manaquiri. Júlio César havia sido expulso do grupo e estava “jurado de morte”.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do atirador, que esperou o momento certo para atacar. O criminoso fugiu com o apoio de um cúmplice que pilotava uma motocicleta Honda FAN azul, enquanto um Chevrolet Ônix prata dava suporte à fuga.

Prisões e suspeitos

A Polícia Civil solicitou e obteve mandados de prisão temporária para três suspeitos.

Matheus foi capturado no bairro Raiz e Eduardo no bairro Compensa.

Ronaldo Davi Nascimento Mendes permanece foragido.

As buscas também resultaram em apreensões de veículos e materiais usados na execução do crime.

O caso foi tipificado como homicídio qualificado, com motivo fútil e uso de emboscada, dificultando a defesa da vítima.

O nome da operação, “Thrasos”, vem do grego e significa “audácia” ou “ousadia”, refletindo o comportamento violento e calculado dos envolvidos no crime.

Polícia pede ajuda da população

A PC-AM solicita que informações sobre o paradeiro de Ronaldo Davi Nascimento Mendes sejam repassadas de forma anônima pelos canais:

📞 (92) 98118-9535 – disque-denúncia da DEHS

📞 197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil

📞 181 – Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo absoluto.

