Anfiteatro

Ana Paula Valadão foi a grande atração da noite

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), comemorou os 356 anos da capital amazonense, na noite dessa quinta-feira, 23, com uma celebração gospel. A festa que reuniu muita fé, louvor e adoração teve shows realizados no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da capital, tendo Ana Paula Valadão como grande atração da noite.

O prefeito David Almeida ressaltou que a celebração gospel do aniversário de Manaus é algo que foi instituído pela sua gestão e que neste ano tem uma das maiores atrações para o público cristão.

“É um dos maiores nomes de todos os tempos da música gospel no Brasil, nome que traz muita história na música cristã e, sem dúvidas, é uma atração das mais importantes trazidas pela prefeitura. Desde que eu assumi a gestão, nós implementamos o aniversário também comemorado com o público gospel”, disse o prefeito.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, disse que o “Aniversário Gospel” da cidade é uma oportunidade única estabelecida pela prefeitura e que possibilita a vinda de artistas como Ana Paula Valadão.

“Essa é a iniciativa do prefeito David de criar o ‘Aniversário Gospel’ oportunizando as pessoas que são evangélicas de poder curtir esse evento. E a gente fica muito feliz e honrado, por meio da ManausCult, de poder trazer, na minha opinião, uma das maiores bandas da história do Brasil. A população de Manaus merece, todos nós merecemos ter eventos como este”, afirmou.

A celebração no anfiteatro da Ponta Negra iniciou com shows de artistas locais, DJ Di Andrade, Suzy Correia, Peniel Music e Jô Souza abriram os louvores com muita adoração e alegria, aquecendo o público para o aguardado show de Ana Paula Valadão, do ministério Diante do Trono. A cantora, acompanhada do filho Isaque, fechou com grande emoção uma noite repleta de bênçãos para os manauaras.

A cantora contou que estava ansiosa pelo show em Manaus, por ter a oportunidade de cantar com o filho na cidade, sendo um marco para o ministério Diante do Trono.

“Estávamos ansiosos para chegar o dia de virmos juntos. Eu creio que hoje estamos reescrevendo a história, é um novo marco da vinda do Diante do Trono para Manaus, que é exatamente a vinda do Isaque para falar para essa nova geração que está amando Jesus. Então, ver o meu filho e ver as novas gerações respondendo a Jesus, é para isso que a gente vive”, celebrou a cantora.

Isaque Valadão Bessa disse que espera que este novo ano da cidade de Manaus seja de reavivamento da chama do Evangelho nos corações dos jovens da capital amazonense.

“Eu creio que esse aniversário vai ser um marco para um novo ano, para a nova geração, para os jovens, os adolescentes, até os pais. Vai ser um ano de reavivar, de reaquecer essa chama do Evangelho, que pode ter sido apagada, que pode ter esfriado, então este novo ano vai ser um marco para todas essas pessoas”, disse.

O público gospel compareceu em grande número para prestigiar os shows e participar deste momento de muita fé e adoração com o ministério Diante do Trono.

“É gratificante para a gente celebrar esse momento, porque não é só um louvor, não é só uma adoração, mas sim poder estar diante de um projeto lindo que é o da Ana Paula Valadão. E realmente para nós, cristãos, é gratificante viver esse momento”, celebrou a empreendedora Janaína Santos.

Nellyane, professora de educação física, também destacou que o evento é uma oportunidade de adorar a Deus e ainda agradeceu pela cidade de Manaus ser acolhedora.

“É uma oportunidade de adorar a Deus. Manaus conheceu o verdadeiro criador, com a Ana Paula Valadão. E assim, Manaus, 356 anos, são anos de acolhimento a minha família. Eu só tenho a agradecer a essa cidade maravilhosa pelas grandes oportunidades que ela tem feito na minha vida”, comemorou.

Toda a estrutura para a festa de “Aniversário Gospel” contou com esquema especial de segurança, com apoio integrado dos órgãos municipais, garantindo que o público aproveitasse os shows com tranquilidade e bem-estar.

(*) Com informações da assessoria