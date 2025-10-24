Educação

Exame é uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior

A menos de um mês para aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, alunos da rede estadual de ensino se preparam para realizar as provas do exame que, atualmente, é uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), a estimativa é que mais de 42 mil alunos finalistas do Ensino Médio do Amazonas realizem as provas, nos dias 9 e 16 de novembro.

No Amazonas, 225 escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, na capital e no interior, serão cedidas ao MEC para a realização das provas. No total, segundo dados do ministério, mais de 110 mil pessoas, em todo o estado, confirmaram suas inscrições para a realização do exame, número que inclui, além dos finalistas da rede estadual de ensino, candidatos do ensino particular, federal e demais candidatos que já concluíram o Ensino Médio, por exemplo.

A titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Arlete Mendonça, destacou as mobilizações realizadas na rede estadual para incentivar a participação dos alunos, e ainda, iniciativas complementares voltadas, exclusivamente, à preparação desses estudantes.

“Nas diferentes etapas que antecedem o exame, a rede estadual atua de modo a incentivar a participação dos alunos finalistas do Ensino Médio. E esse apoio vai desde o momento para a solicitação do pedido de isenção da taxa de inscrição, aos mutirões realizados pela escola para inscrição, além das atividades pedagógicas voltadas às provas, incluindo a realização de aulões e simulados”, destacou a secretária de educação.

Preparatório

Já na reta final para a realização das provas, as escolas da rede estadual têm intensificado as atividades pedagógicas junto aos alunos como preparatório para o exame. Além do ‘Conquistar’, projeto pedagógico com materiais didáticos de apoio à complementação da aprendizagem e preparação para os Exames vestibulares, executado pela Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), escolas de todas as sete Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs), na capital, também desenvolvem seus projetos com foco aos vestibulares.



Na Escola Estadual Ruy Alencar, por exemplo, os aulões preparatórios estão ocorrendo aos sábados, onde, por aula, são trabalhadas duas disciplinas que abordam os temas voltados não apenas ao Enem, mas também aos outros vestibulares, como o da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Segundo a professora de Sociologia, Rila Arruda, os “aulões” reúnem os alunos que estão focados nas avaliações.

“A presença nos aulões pré-vestibular aos sábados não é obrigatória, então percebemos que vêm aqueles que realmente estão interessados em ter um bom resultado nas provas. As aulas são direcionadas aos temas dos vestibulares, por isso são mais dinâmicas. Além disso, realizamos os simulados”, destacou a professora Rila.



Aluno da 3ª série do Ensino Médio, Diogo Gomes contou que o aulão é uma importante iniciativa para preparar os alunos que não tem condições de estudar em cursos preparatórios particulares. Já a aluna Maria Júlia Gadelha mostrou-se otimista quanto ao seu desempenho dos colegas de turma. “Eu espero que todos àqueles que estão vindo assistir às aulas, consigam se sair bem nos vestibulares”, compartilhou a jovem.

Interior

No Município de Tabatinga (distante a 1.108 quilômetros de Manaus), os alunos da Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar estão participando do projeto ‘Acelera Enem e Vestibular’. Voltado para a disciplina de Biologia, o preparatório idealizado e executado pela professora Roseane do Nascimento Hilário, tem como objetivo principal revisar e consolidar de forma rápida e simplificada os principais conceitos da matéria para os exames, utilizando uma dinâmica interativa para engajar os alunos.

Já em Maués (distante a 276 quilômetros da capital), a Coordenadoria Regional de Educação do município, promoveu o projeto ‘Aquecimento Enem’, onde os professores trabalharam em sala de aula, os conteúdos direcionados ao que é cobrado nos exames, e principalmente, trabalharam na redação. Aos sábados, em parceria com o município, também são realizados aulões.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

(*) Com informações da assessoria