Espaço amplia a capacidade do hospital, melhora fluxos internos e garante mais conforto e agilidade no atendimento de pacientes renais

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, integrante do Complexo Hospitalar Sul (CHS), inaugurou uma nova sala de hemodiálise. O espaço, voltado ao atendimento de pacientes renais crônicos internados ou que realizam o procedimento na unidade, marca mais um avanço na modernização conduzida pelo Governo do Amazonas no complexo hospitalar, que também inclui o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL).

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a nova sala de hemodiálise integra o projeto de modernização do CHS. A unidade também implantou um pronto atendimento com sistema Fast Track, que agiliza atendimentos e reduz o tempo de espera para pacientes de baixa gravidade.

O complexo hospitalar recebeu ainda um serviço de Ressonância Magnética 24 horas e passou por reformas em unidades de internação no quinto e quarto andares.

“Não é uma obra isolada. Estamos fazendo por partes, porque o hospital não pode parar e para interferir o mínimo possível na rotina dos pacientes”, afirmou a secretária Nayara Maksoud.

Nova sala amplia agilidade no atendimento

Com investimento de R$ 238 mil, a nova sala de hemodiálise está localizada no térreo, dentro do pronto-socorro e próxima ao Fast Track. A mudança traz ganhos em agilidade e segurança, como explica o médico nefrologista e responsável técnico pelo setor, Rodrigo Xavier Moreira.

“A sala é mais ampla, permitindo maior agilidade. É muito mais fácil locomover um paciente grave daqui, para a sala vermelha”, destacou.

O diretor técnico do CHS, Roberto Zonta, ressalta a importância do novo espaço:

“O HPS 28 de Agosto tem um perfil de alta complexidade e é uma referência fundamental no tratamento de intercorrências renais agudas e crônicas. A nova sala de diálise materializa o olhar estratégico do Complexo Hospitalar Sul para essa demanda.”

Atualmente, cerca de 80 pacientes utilizam o serviço de diálise do HPS. A nova sala conta com seis máquinas, dois leitos e quatro cadeiras, realizando entre 20 e 30 sessões por dia.

O paciente renal Leonardo Tavares, que realiza hemodiálise semanalmente, aprovou as melhorias.

“Camas novas, material novo e ambiente agradável. Muito bom, estão de parabéns o hospital e o governador”, declarou.

As obras incluíram a readequação de espaços, substituição de piso e forro, instalações elétricas e hidráulicas, melhoria nas redes de água, esgoto e gases medicinais, além da instalação dos sistemas de osmose reversa e tratamento de água.

Modernização segue com novas obras

O CHS também avança com a construção da Policlínica e Hospital Dia, um espaço de quase 300 m² voltado a pacientes egressos — aqueles que já passaram por atendimento hospitalar e retornam para acompanhamento, consultas ou pequenos procedimentos.

A unidade terá capacidade para 80 atendimentos diários e contará com consultórios multiprofissionais, sala de Raio-X e áreas de observação com acessibilidade plena. O objetivo é garantir continuidade ao cuidado, evitando novas internações e reduzindo custos ao sistema de saúde.

Com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro, as obras do 4º andar do HPS 28 de Agosto seguem o mesmo padrão do 5º andar, já entregue, com 83 leitos distribuídos em 12 enfermarias e três salas de isolamento.

As melhorias incluem novas redes elétrica e hidráulica, revitalização de postos médicos, farmácia satélite, copa e áreas de apoio.

