Seleção feminina

Seleção feminina supera as campeãs europeias mesmo com uma jogadora a menos e conquista vitória histórica no Etihad Stadium

No amistoso entre as atuais campeãs da América do Sul e da Europa, deu Brasil. Neste sábado (25), a seleção feminina de futebol derrotou a Inglaterra por 2 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester. As brasileiras resistiram à pressão de jogarem cerca de 70 minutos com uma jogadora a menos e garantiram uma vitória simbólica diante das bicampeãs europeias.

O duelo foi considerado uma “prévia” da próxima Finalíssima, torneio que reúne, em jogo único, as campeãs da Copa América e da Eurocopa, em data e local ainda a serem confirmados.

A última edição também teve Brasil e Inglaterra como protagonistas, em 2023, no Estádio de Wembley, em Londres. Na ocasião, as seleções empataram por 1 a 1, com triunfo inglês nos pênaltis.

As brasileiras voltam a campo na terça-feira (28), às 13h15 (horário de Brasília), para outro amistoso — desta vez contra a Itália, semifinalista da última Eurocopa. A partida será disputada no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O técnico Arthur Elias escalou o Brasil com Lorena no gol; Tarciane, Isa Haas e Mariza na zaga; Yasmin pela esquerda e Luany pela direita. Angelina e Duda Sampaio formaram o meio-campo, enquanto Ludmila e Dudinha jogaram nas pontas, com Bia Zaneratto no comando do ataque.

O Brasil não se intimidou diante das bicampeãs da Europa. A equipe pressionou a saída de bola e abriu o placar logo aos oito minutos.

Bia Zaneratto e Dudinha marcam os gols da vitória

Aos oito minutos, Bia Zaneratto recebeu de Dudinha em velocidade, invadiu a área e finalizou no canto da goleira Khiara Keating. A comemoração da Imperatriz — como Bia é conhecida — marcou seu retorno à seleção após uma série de lesões.

Aos 17, foi a vez de Bia retribuir a parceria. Após recuperação de bola de Angelina, a atacante avançou e tocou para Dudinha, que chutou forte, ampliando a vantagem brasileira.

Quatro minutos depois, o Brasil perdeu Angelina, expulsa após derrubar Ella Toone quando a atacante inglesa entraria livre na área. Na cobrança da falta, Alex Greenwood acertou o travessão, e no rebote, Jess Carter cabeceou para fora.

Mesmo com uma jogadora a menos, o Brasil manteve boa postura defensiva e segurou o ataque inglês até o intervalo.

Inglaterra pressiona, mas Brasil resiste até o fim

No segundo tempo, a Inglaterra descontou em pênalti cometido por Bia Zaneratto sobre Beth Mead. Georgia Stanway cobrou no canto direito e venceu Lorena, aos seis minutos.

As brasileiras sentiram o desgaste físico e se fecharam no campo defensivo. Destaques para Tarciane e Mariza, que se sobressaíram na marcação. O técnico Arthur Elias promoveu alterações, com entradas de Thaís Ferreira, Isabela, Bruninha, Ary Borges, Isa e Tainá Maranhão — as três últimas estreando pela seleção.

As substituições reforçaram a defesa e ajudaram a conter o ímpeto inglês. A melhor chance das anfitriãs veio em chute de Stanway, que explodiu no travessão.

Após sete minutos de acréscimos, o apito final confirmou a vitória brasileira e deu início à festa das jogadoras com a torcida em Manchester.

