FESTA DA GALERA

Evento reuniu cerca de 50 mil pessoas no sambódromo e destacou a força da cultura amazonense com apresentações dos bois de Manaus e Parintins

O “Boi Manaus 2025” encerrou com muita festa da cultura regional as comemorações dos 356 anos da capital amazonense, na noite deste sábado (25/10). O ritmo contagiante dos bumbás animou o público que lotou o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo.

Organizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), o segundo dia do evento contou com apresentações dos bois-bumbás de Manaus e Parintins. O ponto alto da noite foi o show dos itens oficiais do boi Caprichoso, que dominou o palco principal. Os bois Tira Prosa e Brilhante também se apresentaram, junto com cantores do Garantido.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, afirmou que o “Boi Manaus 2025” reuniu cerca de 50 mil pessoas nas duas noites de evento.

“Hoje, a gente encerra as comemorações do aniversário de Manaus com o boi-bumbá e é um barato ver essas pessoas brincando, as pessoas de vermelho dançando azul, e as pessoas de azul dançando vermelho. Isso é a maior felicidade que nós podemos ter, de trazer de volta o ‘Boi Manaus’, de fazer com que a gente tenha uma iluminação e uma sonorização de primeira qualidade e ao mesmo tempo trazer o grande público de volta”, ressaltou.

Festa azul e branca

O levantador de toadas do boi Caprichoso, Patrick Araújo, parabenizou a capital amazonense.

“Parabéns a Manaus. Que Manaus continue assim, valorizando a nossa cultura e esse povo maravilhoso que está do lado do nosso boi-bumbá Caprichoso”, parabenizou.

O pajé de guerra do Caprichoso, Erick Beltrão, também celebrou a participação no evento.

“Estamos muito lisonjeados em participar do aniversário da cidade, e a gente trouxe um espetáculo padrão Caprichoso de ser, que com certeza vai retomar esse título no ano de 2026″.

Fotos – Clóvis Miranda / Semcom

Festa do povo

As galeras de Caprichoso e Garantido marcaram presença no encerramento do “Boi Manaus 2025”.

“Todos os eventos que têm eu estou aqui para comemorar o aniversário da nossa cidade e aproveitar para ver o meu boi querido, do coração, que é o Garantido”, comentou a operadora de máquina Jovita Viana.

A professora Márcia Regina, torcedora do Caprichoso, destacou a expectativa pelo show.

“Vim aqui para assistir ao meu boi Caprichoso e todos os anos tem essa festa maravilhosa que fica melhor a cada ano”, celebrou.

A artesã Vitória Nery também não escondeu a empolgação.

“O momento que a gente mais espera é quando o boi Caprichoso entra. Eu sou fã do Patrick Araújo, então a ansiedade é maior ainda para ver todo mundo”, contou.

Fotos – Clóvis Miranda / Semcom

Geração de renda

O evento também movimentou a economia local, beneficiando cerca de 100 comerciantes informais que atuaram no sambódromo.

“O investimento da prefeitura é para gerar renda aos trabalhadores da área do comércio informal. Mais ou menos 100 trabalhadores vão ter uma renda extra para levar para casa, com a prefeitura oportunizando esse espaço”, informou Jorge Pimentel, diretor de Comércio Informal da Semacc.

O artesão Glaucemir Farias destacou a importância de eventos como esse para o setor.

“A gente espera por esses eventos aqui na capital, para vender nossos trabalhos. Quero agradecer a coordenação, está dando tudo certo, todos os eventos que estão acontecendo são muito elogiados pela organização”.

Fotos – Clóvis Miranda / Semcom

Estrutura e segurança

A festa contou com um forte esquema de segurança, com cerca de 20 câmeras instaladas desde a portaria até o entorno do sambódromo. Ao todo, 25 secretarias municipais atuaram na organização. O aparato de segurança envolveu a Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar.

A coordenação ficou a cargo do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que integrou órgãos municipais e estaduais para garantir a segurança dos brincantes.

A atuação conjunta entre o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Guarda Municipal e a Polícia Militar coibiu a prática de flanelinhas e o estacionamento irregular no entorno do sambódromo. A Prefeitura de Manaus disponibilizou mais de 2,6 mil vagas para os participantes do evento.

