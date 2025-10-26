Saúde da Mulher

Mesmo com ponto facultativo, unidades da Semsa funcionarão das 7h às 17h em todas as zonas de Manaus

Publicado em 26 de outubro de 2025

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão em novos locais de atendimento a partir desta segunda-feira, 27/10.

Mesmo com o ponto facultativo municipal, os serviços funcionarão normalmente das 7h às 17h, garantindo a continuidade da assistência à população feminina.

Serviços ofertados

Voltadas exclusivamente ao público feminino, as unidades móveis, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferecem consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, coleta e exame preventivo, ultrassonografia, planejamento familiar, dispensação de medicamentos, vacinação do calendário básico e testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, inclusive em pontos facultativos, mediante apresentação de documento de identidade e cartão do SUS.

Locais de atendimento

Confira onde as Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão funcionando a partir desta semana:

Zona Norte

📍 Rua dos Maçaricos, nº 77, comunidade Fazendinha, Cidade de Deus

🗓️ 27/10 a 7/11

Zona Oeste

📍 Rua Xapori, s/nº, Tarumã – ao lado da Adega da DL

🗓️ 20 a 31/10

Zona Leste

📍 Rua Glória, nº 4, Valparaíso, bairro Jorge Teixeira

🗓️ 27/10 a 7/11

Zona Sul

📍 Rua Santa Rita, nº 242, Aleixo – próximo à paróquia Santa Edwiges

🗓️ 27/10 a 14/11

Zona Rural

📍 Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana – BR-174, km 41

🗓️ 13 a 31/10

