A Prefeitura de Manaus informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão em novos locais de atendimento a partir desta segunda-feira, 27/10.
Mesmo com o ponto facultativo municipal, os serviços funcionarão normalmente das 7h às 17h, garantindo a continuidade da assistência à população feminina.
Serviços ofertados
Voltadas exclusivamente ao público feminino, as unidades móveis, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferecem consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, coleta e exame preventivo, ultrassonografia, planejamento familiar, dispensação de medicamentos, vacinação do calendário básico e testes rápidos para gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, inclusive em pontos facultativos, mediante apresentação de documento de identidade e cartão do SUS.
Locais de atendimento
Confira onde as Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão funcionando a partir desta semana:
Zona Norte
📍 Rua dos Maçaricos, nº 77, comunidade Fazendinha, Cidade de Deus
🗓️ 27/10 a 7/11
Zona Oeste
📍 Rua Xapori, s/nº, Tarumã – ao lado da Adega da DL
🗓️ 20 a 31/10
Zona Leste
📍 Rua Glória, nº 4, Valparaíso, bairro Jorge Teixeira
🗓️ 27/10 a 7/11
Zona Sul
📍 Rua Santa Rita, nº 242, Aleixo – próximo à paróquia Santa Edwiges
🗓️ 27/10 a 14/11
Zona Rural
📍 Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ada Viana – BR-174, km 41
🗓️ 13 a 31/10
