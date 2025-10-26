Campeonato Brasileiro

Derrota por 1 a 0 no Castelão impede liderança rubro-negra e anima o Palmeiras, que pode ampliar vantagem neste domingo

O torcedor do Flamengo esperava acordar na liderança provisória do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza frustrou os planos rubro-negros. A derrota por 1 a 0, na noite de sábado (25), na Arena Castelão, foi comemorada também pelo Palmeiras, que manteve a ponta e pode ampliar a vantagem neste domingo (26).

A equipe carioca tem os mesmos 61 pontos do Verdão, mas fica atrás pelo número de vitórias. Às 20h30 (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, no Allianz Parque, em São Paulo. Se vencer, o time paulista recupera a vantagem de três pontos que tinha antes da 30ª rodada. Já os mineiros, se triunfarem, diminuem para dois pontos a diferença para os líderes, deixando a disputa pelo título ainda mais acirrada.

Com o resultado, o Fortaleza ganhou fôlego na briga pela permanência na Série A. A equipe chegou a 27 pontos, em 18º lugar, quatro atrás do Santos, primeiro fora do Z-4. O Leão do Pici ainda pode ser ultrapassado pelo Juventude (26 pontos), que visita o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio.

O gol da vitória saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Breno Lopes — ex-Palmeiras. O atacante recebeu na intermediária pela direita, avançou e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi. O Flamengo pressionou em busca do empate, mas o Tricolor cearense resistiu e garantiu os três pontos, para delírio da torcida local — e do Palmeiras.

Mirassol vence e segue na cola dos líderes

Quem também comemorou o resultado da Arena Castelão foi o Mirassol. Sensação do Brasileirão, o time paulista venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife. O caçula da Série A chegou a 55 pontos, em quarto lugar, a seis de Flamengo e Palmeiras, mas com um jogo a mais que o Rubro-Negro e dois a mais que o Verdão.

O Sport, com apenas 17 pontos, segue na lanterna. O meia Matheusinho foi expulso aos 20 minutos, e o Mirassol aproveitou para abrir o placar com Negueba. O time pernambucano empatou com Derik Lacerda, mas Guilherme Marques garantiu a vitória dos visitantes no início do segundo tempo.

Atlético-MG vence e se afasta do Z-4

O Ceará lamentou a vitória do rival Fortaleza — e por outro motivo: perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte. O gol mais rápido do Brasileirão foi marcado por Alan Franco, aos 23 segundos de jogo, na Arena MRV.

Com o resultado, o Galo chegou a 36 pontos, subindo para o 12º lugar, enquanto o Vozão, com 35 pontos, caiu para 14º.

Fluminense supera o Inter no Maracanã

Outro que respirou foi o Fluminense, que venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã. O gol foi marcado por Samuel Xavier, aos 15 minutos do segundo tempo. O Tricolor foi a 44 pontos, em sétimo lugar, dois atrás do Botafogo, último time dentro da zona de classificação para a Libertadores (G-6).

O Inter, com 35 pontos, segue em 15º, próximo da zona de rebaixamento.

Corinthians vence e se distancia do Z-4

O Vitória, primeiro dentro do Z-4, perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento ao ser derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, no Barradão, em Salvador. Mesmo com Breno Bidon expulso, o Timão garantiu o triunfo com gol de Charles, aos 41 minutos da segunda etapa.

O Corinthians soma 39 pontos, em 10º, enquanto o Vitória permanece em 17º, com 31 pontos, atrás do Santos por ter uma vitória a menos. O Peixe enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h, no Estádio Nilton Santos, com transmissão da Rádio Nacional.

São Paulo volta a vencer e freia o Bahia

Fechando os jogos de sábado, o São Paulo encerrou a sequência de três derrotas seguidas ao vencer o Bahia por 2 a 0, no Morumbis. Luciano — que marcou seu centésimo gol pelo clube — e Damián Bobadilla balançaram as redes.

O Tricolor paulista chegou a 41 pontos, em oitavo, enquanto o Bahia, que buscava a terceira vitória consecutiva, segue em quinto, com 49 pontos.

Leia mais: UEA aplica provas do SIS neste domingo em todo o Amazonas