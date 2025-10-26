tênis

Aos 19 anos, brasileiro derrota Davidovich Fokina e torna-se o primeiro do país a vencer um torneio ATP 500 desde 2009

O tenista brasileiro João Fonseca venceu, neste domingo (26), o maior troféu de sua breve carreira ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina no torneio da Basileia, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). É o seu segundo título no circuito profissional.

Sacando bem, com firmeza no fundo da quadra e aplicando com confiança a variedade de seus golpes, o carioca de 19 anos tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um título de nível ATP 500 desde a introdução dessa nomenclatura, em 2009. Gustavo Kuerten havia sido o último a vencer um torneio equivalente, o ATP International Series Gold de Stuttgart, em 2001.

A vitória também catapultou João Fonseca ao top 30 do ranking mundial, subindo da 46ª para a 28ª posição, segundo projeções — a lista oficial é atualizada às segundas-feiras. Ele terminou 2024 como o 145º do mundo.

Com esse resultado, Fonseca se torna o sétimo brasileiro a atingir a marca e alcança o quinto melhor ranking da história do tênis nacional, atrás apenas de Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni.

Vitória com leveza e confiança

Diante de uma torcida animada — por várias vezes, ouviu-se o tradicional grito “Jo-ã-ão! Fonseca!” —, o brasileiro mostrou maturidade na terra natal de seu ídolo Roger Federer. Ele entrou em quadra com a leveza de quem tinha menos a perder: seu adversário era mais velho (26 anos), mais experiente, mais bem ranqueado (18º) e disputava a quarta final do ano, a terceira em um ATP 500.

Com essa tranquilidade, João abriu vantagem ao quebrar o primeiro serviço do adversário e fechou o primeiro set em 6/3. No segundo, manteve o ritmo, abriu 3 a 1, e mesmo com a reação do espanhol, confirmou a vitória em 6/4, após 1h25min de jogo, na quadra rápida coberta da Basileia.

Ascensão meteórica e comparações com Alcaraz

Visto com entusiasmo e altas expectativas, o carioca de 19 anos vem subindo com cautela no circuito mundial. Em dezembro do ano passado, surpreendeu ao vencer o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores sub-21 da temporada. O feito gerou comparações com Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, atuais números 1 e 2 do mundo, que também venceram o torneio aos 18 anos, em 2021 e 2019, respectivamente.

Logo depois, João levantou o troféu do Challenger de Camberra, abrindo o ano com vitória e passando pelo qualificatório do Australian Open, onde caiu na segunda rodada da chave principal.

De promissor a protagonista no circuito

Em fevereiro, Fonseca deu mais um salto ao conquistar o ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o mais jovem brasileiro campeão em um torneio da elite do circuito. Em março, venceu o Challenger de Phoenix (EUA) e entrou pela primeira vez no top 60, permanecendo desde então entre os principais nomes do ranking.

O tenista alcançou a terceira rodada nos Masters 1000 de Madri e Cincinnati e também nos Grand Slams de Roland Garros e Wimbledon.

No percurso, conheceu Roger Federer e impressionou Andre Agassi e Pat Rafter, técnicos da Laver Cup. Suas atuações também renderam elogios de Thomas Koch a Novak Djokovic, consolidando sua imagem como uma das grandes promessas do tênis mundial.

