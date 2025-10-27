Depca

O homem também chegou a exibir vídeos pornográficos para o seu filho mais velho.

Um homem de 50 anos foi preso, no domingo (26), pelo crime de estupro de vulnerável contra o próprio filho, de 3 anos. A prisão ocorreu no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações iniciaram após a genitora das vítimas denunciar o caso no dia 23 de outubro deste ano, após ter presenciado o homem praticando atos libidinosos contra a vítima.

“No dia seguinte, ela foi conversar com o filho mais velho, de 8 anos, e a criança informou que o pai chegou a exibir vídeos pornográficos para ele”, afirmou a delegada.

Conforme a delegada, a mulher chegou a ser ameaçada pelo homem quando ela o confrontou sobre as práticas com os seus filhos.

“O menino de 3 anos apresentou muitas dores na parte íntima e precisou ser levado ao hospital, onde passou por exames que confirmaram o abuso sexual. Diante dos fatos, a Depca representou pela prisão preventiva do autor, a qual foi deferida pela Justiça e cumprida na residência dele”, disse a delegada.

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

