Beruri

O homem forneceria drogas a vítima para praticar os abusos sexuais.

Um homem de 21 anos foi preso, na segunda-feira (27), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 15 anos. A ação policial ocorreu no bairro Centro, no município de Beruri.

Conforme o delegado Jailton Santos, as investigações apontaram que o homem costumava solicitar fotos e vídeos íntimos da vítima e, também, forneceria drogas a ela para praticar os abusos sexuais.

“Em uma das ocasiões, a adolescente chegou a ser dopada pelo indivíduo e por isso não lembra em detalhes o que aconteceu. Ela foi submetida ao exame de corpo de delito que constatou a conjugação carnal, e a vítima foi ouvida pelo Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do município”, disse o delegado.

Segundo o delegado, em razão da gravidade dos fatos, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva e a busca e apreensão para a residência do autor, a fim de apreender o celular e possíveis elementos de drogas ou tráfico em sua residência.

“Cumprimos os mandados nesta segunda-feira. Na ocasião, não foram encontradas drogas durante as buscas, e apenas o aparelho celular dele foi aprendido”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

