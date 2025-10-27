Acidente

Veículo seguia para Buenos Aires para semifinal da Libertadores contra o Racing.

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo rumo à Buenos Aires, na Argentina, tombou na Rodovia Presidente Dutra na tarde desta segunda-feira (27). O grupo viajava para acompanhar o jogo do Rubro-Negro contra o Racing, pela semifinal da Copa Libertadores da América.

O acidente ocorreu por volta das 15h, no quilômetro 282 da rodovia, na altura de Barra Mansa (RJ). O veículo fazia parte de uma caravana com outros quatro ônibus, que reuniam integrantes das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12.

Feridos foram levados a hospitais da região

De acordo com informações da Motiva Rodovias, concessionária responsável pelo trecho, duas pessoas ficaram em estado grave e cinco sofreram ferimentos moderados. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que 16 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista, que foi lançado para fora do veículo.

As vítimas foram socorridas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa de Barra Mansa e o Hospital São João Batista, ambos no sul do estado do Rio de Janeiro. Não há registro de mortes até o momento.

Torcedores viajavam para apoiar o Flamengo na Libertadores

O ônibus transportava 44 torcedores do Flamengo, membros das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12. Eles seguiam de caravana para Buenos Aires, onde o time carioca enfrentará o Racing, nesta quarta-feira (29), pela semifinal da Libertadores.

Em nota, as torcidas informaram que parte dos ocupantes teve apenas ferimentos leves e que todos estão recebendo atendimento médico.

*Com informações do Terra

