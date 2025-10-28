Orientação

Evento visa capacitar pais e responsáveis a compreenderem e ajustarem seus comportamentos, expectativas e estratégias de cuidado emocional e relacional

Apresentar uma reflexão e aprendizagem prática, propondo o equilíbrio entre as demandas profissionais, emocionais e familiares. Além de oferecer orientações parentais baseadas em psicologia e neurociência, favorecendo o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional, comunicação assertiva e corresponsabilidade no lar, serão alguns dos tópicos apresentados durante o programa desenvolvido para o workshop vivencial sobre Orientação Parental, intitulado: “Equilíbrio entre Vida Profissional e Familiar”, que será realizado no dia 01 de novembro , das 9h30 às 12h, no Auditório do Instituto Desenvolver, localizado na Rua Washington Luiz, bairro Dom Pedro I, zona Centro-Oeste de Manaus.

O evento realizado pelo Instituto Desenvolver Neurociência e Saúde Integrada contará coma participação das facilitadoras, a psicóloga e neuropsicóloga, especialista em Reabilitação Cognitiva, TCC e Terapia Familiar Sistêmica e diretora do Instituto Desenvolver, Ana Cláudia Oliveira – psicóloga – e a psicóloga e pedagoga, especialista em TEA, ABA e Relações Familiares na Abordagem Sistêmica, Ariane Nunes, neuropsicopedagoga do Instituto Desenvolver.

De acordo com a diretora do Instituto, Ana Cláudia Oliveira, durante o evento, os pais participarão de vivências e atividades reflexivas, enquanto as crianças estarão em uma oficina paralela com o tema “Meu Retrato de Família”, culminando em um momento conjunto de reconexão familiar já no encerramento. “As atividades serão conduzidas em formato de vivência guiada, integrando técnicas de Psicologia, Neurociência e Terapia Familiar. Iremos provocar momentos de reflexão, dinâmicas interativas e práticas de reorientação parental, sempre com base em evidências científicas e aplicabilidade no cotidiano familiar”, adianta.

Para a especialista, atividades como essas têm grande relevância clínica e social, pois oferecem espaços de escuta e aprendizagem sobre parentalidade, comportamento e saúde emocional. “A proposta do workshop é traduzir conhecimento científico em práticas acessíveis, permitindo que famílias compreendam seus próprios padrões de funcionamento e aprendam a construir rotinas mais equilibradas, afetivas e funcionais”, afirma, reforçando que as atividades favorecem a prevenção de conflitos, redução de sobrecarga emocional e melhora da qualidade de vida familiar.

Ana Cláudia ressalta ainda que a orientação parental é uma prática psicológica que visa capacitar pais e responsáveis a compreenderem e ajustarem seus comportamentos, expectativas e estratégias de cuidado com base em evidências científicas; por isso, sua importância. “No contexto deste workshop, a orientação parental é aplicada de forma vivencial, auxiliando as famílias a reconhecerem seus padrões emocionais e desenvolverem respostas mais saudáveis diante das demandas cotidianas, sem recorrer a métodos punitivos ou desgastantes”, finaliza.

O workshop irá disponibilizar 30 vagas que serão divididas em grupos que contarão com 01 responsável (pai, mãe ou cuidador) e 01 crianças participante da vivência infantil paralela. As vagas são limitadas para garantir a qualidade da experiência e o acolhimento individualizado durante o processo.

O investimento por família custará R$ 200,00, que inclui a participação de 01 responsável, 01 criança e material de apoio. Inscrições e informações pelo WhatsApp: (92) 99149-5822, Instagram: @instituto.desenvolveroficial. Para os primeiros inscritos, o investimento custará R$ 180,00.

