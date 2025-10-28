Cena de guerra

Imagens revelam intensidade do confronto entre Polícia e Comando Vermelho no Alemão e Penha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram corpos de suspeitos espalhados pelas ruas das favelas do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, durante a megaoperação realizada nesta terça-feira (28). As imagens reforçam a intensidade do confronto entre policiais e membros do Comando Vermelho (CV), que resultou em dezenas de mortos e presos.

Segundo a Polícia Militar, a ofensiva faz parte da Operação Contenção, que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança para combater o avanço da facção em comunidades do estado. A operação já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, com 64 mortos, incluindo quatro policiais — dois civis e dois militares — e 81 presos até o momento.

Nos vídeos, é possível ver cenas de destruição, carros queimados e corpos de criminosos caídos em diferentes pontos das comunidades, evidenciando a força do confronto. As autoridades reforçam que os agentes atuam dentro da lei e que a ação tem como objetivo recuperar territórios controlados pelo crime organizado, apreender armas e drogas, e garantir a segurança da população.

Especialistas em segurança pública alertam, entretanto, que a circulação dessas imagens deve ser feita com cautela, pois podem impactar emocionalmente moradores e usuários das redes. A operação segue em andamento, com ações de prisão de líderes do Comando Vermelho, apreensão de armas e drogas, e monitoramento das áreas de risco.

VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Mulher é feita refém e obrigada a filmar rendição de criminosos no RJ