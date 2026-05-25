Saúde mundial

Voluntários atuavam em ações humanitárias e contraíram o vírus antes de autoridades confirmarem oficialmente o surto de ebola no Congo.

A Cruz Vermelha confirmou a morte de três voluntários durante o surto de ebola na República Democrática do Congo.

As vítimas foram identificadas como Ajiko Chandiru Viviane, Sezabo Katanabo e Alikana Udumusi Augustin. Os três atuavam na filial de Mongbwalu, na província de Ituri, considerada o epicentro do surto.

Segundo a entidade, os voluntários contraíram o vírus em 27 de março. Na ocasião, eles participavam de atividades de manejo de corpos em uma missão humanitária sem relação com o ebola. Além disso, as autoridades ainda não haviam identificado oficialmente o surto naquele momento.

Ajiko Chandiru Viviane morreu em 5 de maio. Já Sezabo Katanabo e Alikana Udumusi Augustin faleceram nos dias 15 e 16 de maio, respectivamente.

A Organização Mundial da Saúde informou que a cepa Bundibugyo do ebola não possui vacina nem tratamento aprovado. Enquanto isso, equipes da Cruz Vermelha continuam atuando na região.

Os voluntários realizam visitas de porta em porta para combater a desinformação. Além disso, as equipes trabalham para evitar enterros inseguros, apontados como um dos principais fatores de transmissão da doença.

Veja a nota de pesar:

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