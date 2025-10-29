Declaração

Governador do RJ defende megaoperação e cobra mais apoio da União no combate ao crime.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), voltou a criticar o governo federal após comentar a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e Alemão, considerada a mais letal da história do estado. Segundo ele, “ou soma no combate à criminalidade ou suma”, em referência ao que classificou como falta de apoio da União.

Megaoperação e números atualizados

Durante coletiva, Castro afirmou que a ação foi um “sucesso” e reforçou que as únicas vítimas seriam os quatro policiais mortos.

O balanço oficial aponta:

117 suspeitos mortos

4 policiais mortos

113 presos, sendo 33 de outros estados

Moradores relatam mais corpos encontrados na região. A Polícia Civil informou que perícias vão determinar se essas mortes têm relação direta com a operação.

Governador cobra apoio do governo federal

Castro afirmou que espera maior integração e recursos da União para fortalecer a segurança. Segundo ele, pedidos de empréstimo de blindados foram negados por falta de decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

“Não vamos transformar segurança em guerra política. Ou soma no combate à criminalidade ou suma.”

Ele reafirmou que o Rio continuará agindo:

“A segurança pública é o maior problema do Brasil. Vamos fazer nossa parte.”

Troca de acusações

A declaração reaqueceu a disputa entre governo estadual e federal.

O Ministério da Defesa afirmou que os pedidos do Rio só poderiam ser atendidos dentro de um decreto de GLO — algo que não foi solicitado ao Ministério da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski reiterou que não recebeu pedido de GLO.

Leia mais:

Governador do RJ afirma que apenas policiais são ‘verdadeiras vítimas’ da megaoperação