Suspeito de 63 anos abusou de quatro mulheres da própria família e era de alta periculosidade.

Um homem de 63 anos foi preso em Lábrea pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), após denúncias apontarem seu paradeiro. O suspeito é acusado de estupro de vulnerável e ameaça contra quatro mulheres da própria família.

A delegada Kelly Medeiros de Souto classifica o homem como um predador sexual em série e de alta periculosidade. “As investigações apontam que ele vitimou pelo menos quatro mulheres da família e ainda praticou violência psicológica contra outros membros”, afirmou.

Os crimes incluem estupro de uma sobrinha aos 10 anos e abusos contra duas irmãs quando crianças. Até a mãe das vítimas relatou ter sido abusada pelo filho. A prisão ocorreu no beco do Magau, bairro Pantanal, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, e o suspeito agora ficará à disposição da Justiça.

