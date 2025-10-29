Um homem, ainda não identificado, morreu após troca de tiros com policiais no beco Arthur Virgílio, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, na noite de terça-feira (28). Segundo a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe foi acionada depois de receber uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na região.
Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver o momento em que um homem é revistado por agentes. Em seguida, ele é levado para uma área que não é alcançada pela câmera. Momentos depois, o homem aparece sendo carregado em um lençol.
A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) se manifestou sobre o caso e informou que recebeu uma denúncia sobre a movimentação do tráfico no beco. Segundo a corporação, ao chegar ao local, a equipe foi recebida a tiros por suspeitos, que fugiram pelos quintais. Durante o avanço, os policiais afirmam que continuaram sendo atacados e precisaram revidar.
O suspeito baleado foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos devido à gravidade do caso. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, munições, porções de drogas, balanças de precisão e R$ 152 em espécie. Todo o material foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
