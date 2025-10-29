Violência

Rocam informou que a equipe foi recebida a tiros por suspeitos armados

Um homem, ainda não identificado, morreu após troca de tiros com policiais no beco Arthur Virgílio, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, na noite de terça-feira (28). Segundo a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe foi acionada depois de receber uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na região.

Em um vídeo gravado por moradores, é possível ver o momento em que um homem é revistado por agentes. Em seguida, ele é levado para uma área que não é alcançada pela câmera. Momentos depois, o homem aparece sendo carregado em um lençol.

A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) se manifestou sobre o caso e informou que recebeu uma denúncia sobre a movimentação do tráfico no beco. Segundo a corporação, ao chegar ao local, a equipe foi recebida a tiros por suspeitos, que fugiram pelos quintais. Durante o avanço, os policiais afirmam que continuaram sendo atacados e precisaram revidar.

O suspeito baleado foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos devido à gravidade do caso. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, munições, porções de drogas, balanças de precisão e R$ 152 em espécie. Todo o material foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

