Torcedor joga garrafa contra arbitragem e Manaus FC repudia agressão

Manaus (AM)- A diretoria do Manaus Futebol Clube emitiu nota de repúdio nesta segunda-feira (9), por conta de agressão sofrida pela equipe de arbitragem durante o jogo Manaus x Confiança, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2022. O jogo aconteceu no última sábado (7).

Na ocasião, o trio de arbitragem estava se encaminhando ao túnel da zona mista, quando alguém arremessou uma garrafa d’água vazia que não chegou a acertá-los. Seguranças que prestavam serviço ao clube de imediato conseguiram identificar o indivíduo.

“O MANAUSFC não reconhece manifestações qualquer reação de violência de ‘torcedor’ ou grupos de ‘torcedores’, seja a quem for dirigida e repudia atos que não condizem com a história do clube. Ter um resultado em casa que não seja aquele que queríamos não dá direito a essas manifestações desproporcionais.

O MANAUSFC tem na sua essência o FAIR PLAY. Ter um representante hoje na Série C é fundamental para o futebol no Estado, a responsabilidade que o Manaus Futebol Clube tem é alta, mas não faz sentido atitudes como essa.

Não há justificativa plausível para atos de violência de uma pessoa ou minoria mal-intencionada contra esses que estão no exercício do seu trabalho. Não podemos mais tolerar esse tipo de atitude, pois a consequência desses atos não traz apenas um grave dano moral, como também financeiro, que foi o caso da partida mais recente contra o Remo com portões fechados, em resposta punitiva de atos semelhantes”, disse parte de nota.

A equipe reitera que os torcedores que atuam com violência em jogos devem ser banidos dos estádios.

“O caminho para revivermos as glórias que o futebol amazonense merece está sendo pavimentado, mas isso só será conquistado com a colaboração e contribuição de quem estiver na arquibancada. Torça, apoie, grite e até critique, mas nunca se esqueça de que há um ser humano do outro lado que merece respeito. Seguimos trabalhando para levar o futebol amazonense para o lugar de destaque”, finalizou a diretoria do Manaus.

O jogo terminou empatado, sem gols pelas equipes. O próximo jogo do Manaus acontece neste sábado (14) contra o Floresta, no estádio Ronaldão, no Ceará.

