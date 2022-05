Manaus FC doa alimentos para Casa VHIDA e Abrigo Moarcyr Alves

Manaus (AM)- A campanha de arrecadação continua a render boas ações. As quase 5 toneladas de alimentos em prol do Instituto De Apoio Aos Povos Originários Da Amazônia fizeram com que parte do arrecadado fosse também para outras duas instituições: Casa VHIDA e Abrigo Moarcyr Alves.



O Manaus FC, representado pelo goleiro Pedro Gomes e lateral Felipe Cordeiro, foi nessa semana realizar a entrega de 10 cestas básicas nas instituições e aproveitaram também para conhecer suas dependências.



A Associação de Apoio à Criança com HIV – Casa Vhida foi fundada em 1999, a partir da iniciativa de um grupo de profissionais envolvidos no atendimento de crianças portadoras do HIV, no Instituto de Medicina Tropical do Amazonas. A Suellen Bárcio, assistente social da Casa VHIDA, agradeceu pela contribuição.

“Em nome das crianças da Casa VHIDA, eu quero agradecer ao Manaus Futebol Clube. Essas cestas básicas vão contribuir para nossas doações mensais, que hoje contemplam 130 famílias que ajudamos. E quem quiser ajudar, pode doar alimentos, roupas, leite, até porque realizamos um trabalho também com os bebês que são expostos aos vírus.”





O Abrigo Moacyr Alves é uma instituição sem fins lucrativos que exerce um papel de fundamental importância na sociedade desde 1996, realizando a inclusão social de mais de sessenta e quatro crianças e adolescentes com deficiência, por meio de diversas atividades sociais, culturais e educacionais. A coordenadora de Eventos e Doações, Corina Amaral, comentou sobre a ação e fez um convite a torcida esmeraldina

“Agradecer ao Manaus Futebol Clube e deixar o convite que sintam-se a vontade para também conhecer o nosso trabalho e vejam com seus olhos as nossas necessidades. Tudo é bem-vindo para nós. Um alimento é muito importante, uma roupa que você queira doar é muito bom as pessoas doarem porque nossas crianças ficam muito felizes.”

ENDEREÇOS E TELEFONE DE CONTATO DAS INSTITUIÇÕES



CASA VHIDA

sito a Rua Pedro Alvares Cabral,

nº 395, bairro Dom Pedro.

contatos: (92) 99132-3980



ABRIGO MOACY ALVES

sito Professora Lea Alencar,

nº 1014, bairro alvorada.

contatos: (92) 3238-2115/98415-7893

