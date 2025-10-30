Investigação

PM foi acionada depois que uma mulher procurou atendimento para a filha no hospital municipal

Uma bebê de dez meses foi levada ao hospital municipal de Vila Boa, cidade localizada na região do Entorno do Distrito Federal, com queimaduras de cigarro na barriga. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o principal suspeito é o companheiro da mãe da criança.

De acordo com a corporação, durante um patrulhamento realizado no domingo (26), os policiais foram acionados após uma mulher procurar atendimento médico para a filha. No hospital, os profissionais constataram lesões na perna e queimaduras na região abdominal, aparentemente provocadas por cigarros.

O Conselho Tutelar foi chamado e acompanhou a mãe e a bebê até a Central de Flagrantes de Formosa, com apoio da Polícia Militar. Durante o depoimento, a mulher afirmou que as agressões teriam sido cometidas por seu companheiro. Os policiais localizaram o suspeito, que foi detido e ouvido na delegacia.

A Polícia Civil de Goiás informou que não houve prisão em flagrante, mas que foi aberta uma investigação para apurar o caso. Exames periciais foram solicitados, e a apuração está sob responsabilidade da Subdelegacia de Vila Boa.

(*) Com informações do g1

