Uma bebê de dez meses foi levada ao hospital municipal de Vila Boa, cidade localizada na região do Entorno do Distrito Federal, com queimaduras de cigarro na barriga. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o principal suspeito é o companheiro da mãe da criança.
De acordo com a corporação, durante um patrulhamento realizado no domingo (26), os policiais foram acionados após uma mulher procurar atendimento médico para a filha. No hospital, os profissionais constataram lesões na perna e queimaduras na região abdominal, aparentemente provocadas por cigarros.
O Conselho Tutelar foi chamado e acompanhou a mãe e a bebê até a Central de Flagrantes de Formosa, com apoio da Polícia Militar. Durante o depoimento, a mulher afirmou que as agressões teriam sido cometidas por seu companheiro. Os policiais localizaram o suspeito, que foi detido e ouvido na delegacia.
A Polícia Civil de Goiás informou que não houve prisão em flagrante, mas que foi aberta uma investigação para apurar o caso. Exames periciais foram solicitados, e a apuração está sob responsabilidade da Subdelegacia de Vila Boa.
(*) Com informações do g1
