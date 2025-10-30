Um jovem de 22 anos foi resgatado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após ser mantido como escravo sexual por um traficante de drogas durante mais de um ano, em Goiânia. O resgate ocorreu na terça-feira (28).
De acordo com a corporação, agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc/PCGO) receberam uma denúncia anônima informando que um traficante mantinha uma pessoa em cárcere privado há mais de um ano e praticava estupros recorrentes contra a vítima.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o jovem trancado dentro de um quarto, pedindo socorro. Ele foi resgatado, e o autor preso em flagrante. Em consulta ao sistema policial, foi constatado que o suspeito já possuía antecedentes por tráfico internacional de drogas.
Após ser libertado, o rapaz relatou aos agentes detalhes da sua rotina de confinamento. Segundo ele, permanecia trancado no quarto das 8h às 19h, horário em que o criminoso saía para trabalhar.
“Ele deixava água e comida dentro do quarto. Para urinar, eu usava uma bacia com água que havia lá”, contou a vítima.
‘Apaixonado’
O delegado adjunto da Denarc, Carlos Alfama, afirmou que o cárcere começou depois que o jovem procurou o traficante para comprar drogas.
“A vítima ofereceu sexo em troca da droga, e o autor aceitou. Depois disso, ele não a deixou mais sair, alegando que havia se apaixonado”, explicou o delegado.
De acordo com Alfama, a vítima era agredida e trancada sempre que tentava escapar. “Além do relato do jovem, os policiais encontraram drogas com o autor. A perícia confirmou os indícios de violência sexual”, acrescentou o investigador.
O suspeito deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e estupro.
(*) Com informações do Metrópoles
Leia mais: Mulher é resgatada de trabalho análogo à escravidão após 22 anos em Manaus