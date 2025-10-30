POLÍCIA

Segundo suspeito foi detido em via pública; crime teria sido motivado por furto de bicicleta.

A 65ª Delegacia Interativa de Carauari, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, na quarta-feira (29), um homem de 26 anos pelo crime de tortura contra um jovem de 24 anos.

A prisão ocorreu em via pública, no bairro de Fátima, em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). O indivíduo é apontado como o segundo envolvido na ação criminosa, que teria sido motivada por um furto de bicicleta.

Prisão foi resultado de investigação da PC-AM

De acordo com a delegada Renata Viana, o crime foi cometido por dois homens. O primeiro suspeito foi preso em flagrante, e o segundo — capturado nesta semana — foi identificado durante as investigações.

“Quando constatada a participação e a identidade do indivíduo, fizemos a representação por sua prisão preventiva, que foi legalmente deferida e, então, cumprida pelas equipes policiais. A decisão judicial decorreu do Inquérito Policial (IP) instaurado após o flagrante do primeiro autor”, disse a delegada.

A delegada destacou ainda que o preso possui antecedentes por crimes violentos, incluindo tentativa de feminicídio com arma de fogo, o que, segundo ela, demonstra sua periculosidade e reiteração criminosa.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o suspeito foi conduzido à unidade policial e encaminhado à Justiça.

O homem responderá por tortura e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Policiais são presos com 72 kg de ouro avaliados em R$ 46 milhões em Manaus