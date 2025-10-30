Rocam

Dois PMs e um investigador da Civil são suspeitos de extorsão e cárcere durante tentativa de roubo do ouro em Manaus

Três policiais, sendo dois militares e um civil, foram presos em flagrante na tarde de quarta-feira (29) com 72,6 quilos de ouro em barras, avaliados em cerca de R$ 46 milhões, durante uma ação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

A operação ocorreu após uma denúncia anônima repassada ao Ciosp, informando que homens armados e encapuzados haviam invadido uma casa na rua Michel Fokine. Ao chegarem ao local, os policiais da Rocam flagraram um roubo em andamento. Dentro da residência, havia quatro pessoas mantidas em cárcere privado pelos suspeitos, que seriam os donos do ouro.

De acordo com a Polícia Militar, os presos foram identificados como o investigador da Polícia Civil Felipe Pinto Ferreira, de 45 anos, lotado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e os cabos da PM Antônio Temilson de Souza Aguiar, de 40 anos, e Gilson Luna de Farias, de 37 anos. Eles são investigados pelos crimes de extorsão mediante sequestro e cárcere privado.

Durante a ação, a Rocam apreendeu 77 barras de ouro que estavam escondidas no tanque de combustível de um carro modelo T-Cross branco, além de uma metralhadora, quatro pistolas, munições, coletes balísticos, oito celulares, algemas, coldres, R$ 2.150 em espécie e cinco dólares. Também foram apreendidos dois veículos, entre eles um Tiguan blindado.

Os seis homens que estavam na casa, incluindo os suspeitos e as vítimas, foram levados à Superintendência da Polícia Federal, que assumiu as investigações. A PF vai apurar a origem do ouro e a participação de outros envolvidos.

