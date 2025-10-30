Feminicídio

Vítima foi levada em estado grave para Presidente Figueiredo, onde a irmã registrou o caso na delegacia.

Nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu um homem de 44 anos por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 30 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, com apoio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, município a 117 quilômetros de Manaus.

Vítima pediu ajuda à irmã após agressões

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a vítima entrou em contato com a irmã após ser violentamente agredida pelo companheiro em Manaus. A irmã, que mora em Presidente Figueiredo, foi até a 37ª DIP para denunciar o crime.

“A mulher relatou para a sua irmã que no dia 23 de outubro o homem chegou na residência do casal, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, sob efeito de bebida alcoólica pedindo dinheiro para pagar um suposto agiota. Diante da negativa da vítima, ele a agrediu com diversos chutes e socos”, informou a delegada.

Uma testemunha chegou a ouvir os gritos da mulher e tentou intervir, mas o agressor continuou as agressões e ainda rasgou roupas e documentos da companheira.

Vítima está internada em estado grave

A irmã levou a mulher para Presidente Figueiredo, onde ela recebeu atendimento médico e permanece internada em estado grave.

“Posteriormente houve a expedição de exame de corpo de delito em Presidente Figueiredo, por meio do qual foram constatadas as agressões”, explicou Nathalia Oliveira.

Após a denúncia, o caso foi encaminhado para a DECCM Norte/Leste, já que o autor permanecia em Manaus.

Suspeito já tinha histórico de violência

Durante as investigações, a polícia constatou que o homem já respondia por lesão corporal, ameaça de morte e injúria contra a mesma vítima.

“Na época, ela chegou a pedir medida protetiva, mas o homem não chegou a ser notificado”, completou a delegada.

Devido à gravidade dos fatos, a prisão preventiva foi decretada. O suspeito foi capturado no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

O homem vai responder por tentativa de feminicídio, lesão corporal, ameaça e injúria. Ele permanece à disposição da Justiça.

