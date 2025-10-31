Trânsito

Acidente provocou congestionamento no trânsito da região

Um motociclista de aplicativo e o passageiro dele, ainda não identificados, ficaram feridos após se envolverem em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

O acidente aconteceu no momento em que o motociclista tentou ultrapassar duas carretas que trafegavam pela avenida, mas acabou sendo atingido. Com o impacto, ele foi arremessado e ficou preso sob uma das carretas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade de saúde da capital. Por conta do acidente, o trânsito na via ficou lento e chegou a registrar congestionamento.

Leia mais: Motociclista fica ferido após colidir com ônibus na Zona Oeste de Manaus