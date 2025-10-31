Imunização

Ação visa imunizar 90% do público prioritário antes do período chuvoso; Dia D será em 29 de novembro.

Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), inicia na segunnda-feira (3) a campanha de vacinação contra a Influenza em todo o estado. A mobilização segue até 28 de fevereiro de 2026 e abrange os 62 municípios amazonenses.

O Amazonas recebeu 796 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, distribuídas aos municípios para garantir o início da imunização. A meta é vacinar 90% do público prioritário, que soma 1,8 milhão de pessoas.

Segundo o governador Wilson Lima, a antecipação da campanha é essencial para reduzir os casos da doença durante o período mais chuvoso.

“O período de chuva no Amazonas começa em meados de novembro, quando há maior incidência da Influenza. Às vezes, a vacinação começava quando as pessoas já estavam doentes. Agora conseguimos antecipar, e reforço o apelo para que os grupos prioritários procurem se vacinar”, destacou.

A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, reforçou que a antecipação é uma estratégia preventiva importante diante da sazonalidade dos vírus respiratórios na região.

“Devido ao nosso inverno amazônico, que começa em novembro, antecipamos a campanha para proteger a população contra o aumento da circulação do vírus e as formas graves da doença”, afirmou.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a vacinação é um ato coletivo de cuidado.

“Antecipar a campanha reconhece as particularidades da região Norte e garante proteção antes das chuvas, quando aumentam as doenças respiratórias. Vacinar-se é um gesto simples, mas poderoso, que protege toda a comunidade”, ressaltou.

Público-alvo e Dia D

A campanha é voltada aos grupos mais vulneráveis, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais de saúde e educação, indígenas, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, além de militares, pessoas com deficiência e população em situação de rua.

O Dia D de mobilização está marcado para 29 de novembro, quando todas as secretarias municipais de saúde farão ações intensificadas de vacinação.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, carteira de vacinação e Cartão do SUS.

