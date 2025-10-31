Violência

Prisões ocorreram nas zonas sul e leste da capital; uma das vítimas já tinha medida protetiva contra o agressor.

Na noite de quinta-feira (30), dois homens, de 18 e 29 anos, foram detidos por crimes relacionados à violência doméstica em ocorrências registradas nas zonas sul e leste de Manaus. Uma das vítimas já possuía medida protetiva contra o agressor.

Mulher denuncia briga com medida protetiva em vigor

Por volta das 18h, os policiais da 7ª Cicom estavam em um Ponto de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV), nas proximidades da Bola da Suframa, quando foram informados por uma mulher sobre uma briga entre um casal na avenida Rodrigo Otávio, bairro Crespo, zona sul.

O PRCV consiste em viaturas posicionadas em pontos estratégicos, como postos de gasolina, terminais de ônibus, escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS), para aumentar a presença policial e prevenir crimes.

No local, a equipe policial presenciou a discussão entre o casal. A mulher informou que já tinha medida protetiva contra o suspeito e relatou que o desentendimento ocorreu por conta da guarda do filho deles, de nove meses.

A vítima apresentava escoriações leves nas mãos e no joelho, enquanto o homem não possuía lesões aparentes. Ele foi preso e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Segunda prisão: agressão física em residência

Às 21h09, policiais da 9ª Cicom foram acionados pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para verificar denúncia de agressão física na rua Iranduba, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

No endereço, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro que se encontrava dentro da residência. Com autorização da proprietária do imóvel, os PMs entraram e prenderam o agressor, sendo ele conduzido à DECCM.

Leia mais

Mulher é presa após ameaçar policiais e resistir à prisão no AM