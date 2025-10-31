A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última quinta-feira (30/10), um homem que tentava embarcar para Santarém (PA) levando 36,640 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.
Durante o check-in, o suspeito estava acompanhado de um casal e transportava duas malas com os entorpecentes.
Depoimentos divergentes
O casal negou envolvimento e afirmou desconhecer o conteúdo das bagagens.
Já o suspeito disse não saber o que havia nas malas nem quem as preparou. Ele declarou que viajava sozinho e que o casal apenas o acompanhou até o aeroporto sem conhecimento da droga.
Encaminhamento do caso
O homem foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde foi autuado em flagrante.
Ele permanece à disposição da Justiça.
