PF

Suspeito tentava embarcar para Santarém levando duas malas com drogas.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última quinta-feira (30/10), um homem que tentava embarcar para Santarém (PA) levando 36,640 kg de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Durante o check-in, o suspeito estava acompanhado de um casal e transportava duas malas com os entorpecentes.

Depoimentos divergentes

O casal negou envolvimento e afirmou desconhecer o conteúdo das bagagens.

Já o suspeito disse não saber o que havia nas malas nem quem as preparou. Ele declarou que viajava sozinho e que o casal apenas o acompanhou até o aeroporto sem conhecimento da droga.

Encaminhamento do caso

O homem foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde foi autuado em flagrante.

Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia mais:

Cocaína avaliada em R$ 4,5 milhões é apreendida em Manaus