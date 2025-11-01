Sejusc

Unidade é a nona do país a ser inaugurada, sendo a primeira de gestão estadual

Durante os dez primeiros dias de operação, após a inauguração, o Centro Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Estado do Amazonas (Ciaca) já realizou mais de 180 atendimentos, entre Boletim de Ocorrência, flagrantes, assistência e exames médicos e serviços jurídicos, realizados pela equipe multiprofissional do Ciaca. O espaço é gerido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O governador Wilson Lima destacou que o Centro é uma iniciativa pioneira que reforça o compromisso do Estado com a proteção integral da infância e adolescência.

“Esse espaço é uma ferramenta fundamental que integra, em um só lugar, os serviços necessários para garantir a proteção das nossas crianças e adolescentes. O centro fortalece a rede de proteção e é um exemplo de como o Governo do Amazonas vem trabalhando de forma integrada, com vários órgãos, para cuidar de quem mais precisa”, afirma o governador.

Segundo a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, o espaço representa um avanço para a rede de proteção desse público e se dedica a executar um atendimento humanizado e qualificado.

“Nesses primeiros dez dias, o Ciaca tem sido fundamental no acolhimento de crianças e adolescentes sobreviventes de violência, porque foi um espaço pensado e elaborado para receber e prestar todo o apoio necessário, desde o depoimento, a realização de exames, assistência médica, alimentação e alojamento, caso seja necessário. A Sejusc tem sua equipe atuando na escuta qualificada, através do atendimento psicológico, cuidando para que cada caso seja encaminhado da melhor forma possível”, pontua a secretária.

Jussara relata que o Centro tem duas Salas Anjos com equipamento para gravação de depoimentos, além de profissionais qualificados para ouvir e extrair, da melhor forma possível, detalhes para o prosseguimento de investigações, utilizando recursos pedagógicos e lúdicos.

Dos atendimentos realizados do Ciaca, 130 são de Boletins de Ocorrência e seis de flagrantes, registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Além de 33 exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e 15 atendimentos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

A titular da Depca, Mayara Magna, reforça a importância do Centro, uma vez que reúne o serviço de diferentes órgãos necessários para o cuidado, escuta qualificada e investigação de crimes. “É uma vitória para toda a sociedade ter o Ciaca, porque quando a vítima chega, já tem um atendimento prévio mais humanizado, porque a gente sabe que as crianças e adolescentes são seres em vulnerabilidade, não é qualquer pessoa que pode falar com eles. Então temos uma maneira de falar mais assertiva e humanizada. E dependendo do caso, já temos a Defensoria, IML, todos aqui para agilizar e acolher da melhor forma”, ressalta.

Por meio da assinatura de um termo de cooperação técnica, atuam no Ciaca os seguintes órgãos estaduais: Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

