A rodada 31 do Campeonato Brasileiro vai agitar as duas pontas da tabela de classificação. Líder da competição, o Palmeiras encara o Juventude, penúltimo colocado, no Alfredo Jaconi. Já o Flamengo, em segundo, recebe o lanterna Sport. Terceiro colocado, o Cruzeiro pega o Vitória, antepenúltimo, no Mineirão.
Saiba onde assistir às partidas da 31ª rodada do Brasileirão.
Jogo: Santos x Fortaleza
Quando: sábado, 1º de novembro;
Onde: Vila Belmiro, Santos;
Horário: 16h (de Brasília);
Transmissão: Premiere e SporTV;
Transmissão: Premiere e SporTV;
Jogo: Cruzeiro x Vitória
Quando: sábado, 1º de novembro;
Onde: Mineirão, Belo Horizonte;
Horário: 16h (de Brasília);
Transmissão: Premiere;
Transmissão: Premiere;
Jogo: Mirassol x Botafogo
Quando: sábado, 1º de novembro;
Onde: José Maria de Campos Maia, Mirassol ;
Horário: 18h (de Brasília);
Transmissão: Premiere;
Transmissão: Premiere;
Jogo: Flamengo x Sport
Quando: sábado, 1º de novembro;;
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro;
Horário: 21h (de Brasília);
Transmissão: Premiere e SporTV;
Transmissão: Premiere e SporTV;
Jogo: Corinthians x Grêmio
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: Neo Química Arena, Sao Paulo;
Horário: 16h (de Brasília);
Transmissão: Globo e Premiere;
Transmissão: Globo e Premiere;
Jogo: Bahia x Bragantino
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador;
Horário: 16h (de Brasília);
Transmissão: TV Globo (somente para Bahia), ge TV e Premiere;
Transmissão: TV Globo (somente para Bahia), ge TV e Premiere;
Jogo: Ceará x Fluminense
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: Castelão, Fortaleza;
Horário: 16h (de Brasília);
Transmissão: Globo e Premiere;
Transmissão: Globo e Premiere;
Jogo: Internacional x Atlético-MG
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre;
Horário: 18h30 (de Brasília);
Transmissão: Amazon Prime;
Transmissão: Amazon Prime;
Jogo: Juventude x Palmeiras
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;
Horário: 18h30 (de Brasília);
Transmissão: Premiere;
Transmissão: Premiere;
Jogo: Vasco x São Paulo
Quando: domingo, 02 de novembro;
Onde: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 20h30 (de Brasília);
Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record;
Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record;
