Tabela

Fase tem os três primeiros colocados contra times da zona de rebaixamento

A rodada 31 do Campeonato Brasileiro vai agitar as duas pontas da tabela de classificação. Líder da competição, o Palmeiras encara o Juventude, penúltimo colocado, no Alfredo Jaconi. Já o Flamengo, em segundo, recebe o lanterna Sport. Terceiro colocado, o Cruzeiro pega o Vitória, antepenúltimo, no Mineirão.

Saiba onde assistir às partidas da 31ª rodada do Brasileirão.

Jogo: Santos x Fortaleza

Quando: sábado, 1º de novembro;

Onde: Vila Belmiro, Santos;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: Premiere e SporTV;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Cruzeiro x Vitória

Quando: sábado, 1º de novembro;

Onde: Mineirão, Belo Horizonte;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Mirassol x Botafogo

Quando: sábado, 1º de novembro;

Onde: José Maria de Campos Maia, Mirassol ;

Horário: 18h (de Brasília);

Transmissão: Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Flamengo x Sport

Quando: sábado, 1º de novembro;;

Onde: Maracanã, Rio de Janeiro;

Horário: 21h (de Brasília);

Transmissão: Premiere e SporTV;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Corinthians x Grêmio

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: Neo Química Arena, Sao Paulo;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: Globo e Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Bahia x Bragantino

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: TV Globo (somente para Bahia), ge TV e Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Ceará x Fluminense

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: Castelão, Fortaleza;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: Globo e Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Internacional x Atlético-MG

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: Beira-Rio, Porto Alegre;

Horário: 18h30 (de Brasília);

Transmissão: Amazon Prime;

Tempo real: você também pode acompanhar no Tempo Real do ge;



Jogo: Juventude x Palmeiras

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;

Horário: 18h30 (de Brasília);

Transmissão: Premiere;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;



Jogo: Vasco x São Paulo

Quando: domingo, 02 de novembro;

Onde: São Januário, Rio de Janeiro

Horário: 20h30 (de Brasília);

Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record;

Tempo real: você também pode acompanhar/assistir no Tempo Real do ge;

(*) Com informações do ge