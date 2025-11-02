Masoud Pezeshkian

Parte de infraestrutura foi destruída em junho por ataques dos EUA e de Israel

Publicado em 02 de novembro de 2025

Por Em Tempo*

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, anunciou neste domingo (2) que o país vai reconstruir as instalações nucleares “com maior força”.

Pezeshkian fez essas declarações durante uma visita à Organização de Energia Atômica do país, na qual se reuniu com altos executivos da indústria nuclear iraniana.

“Destruir prédios e fábricas não será um problema para nós; vamos reconstruir, e com maior força”, declarou o presidente à mídia estatal.

O líder iraniano negou a intenção de produzir armas nucleares. “Tudo isso visa resolver os problemas do povo, as doenças, a saúde das pessoas”, afirmou Pezeshkian em referência às atividades nucleares.

Ataques de Israel e EUA contra instalações iranianas

As potências mundiais, incluindo os Estados Unidos, querem travar o programa nuclear do Irã para evitar que este desenvolva uma bomba nuclear.

Em junho, Israel atacou instalações nucleares no território do Irã com o argumento de que estavam impedindo que o país desenvolvesse um arsenal nuclear.

Um dos bombardeios foi feito pelos Estados Unidos, apoiado por Donald Trump.

Em 2015, o Irã chegou a fazer parte de um acordo nuclear com seis potências mundiais, incluindo os Estados Unidos.

No pacto, o país persa concordava em reduzir as centrifugadoras e não enriquecer urânio a um nível superior a 3,67%. Para produzir uma bomba nuclear, é necessário que o urânio seja enriquecido cerca de 90%.

Acredita-se que os ataques recentes contra as instalações iranianas tenham atrasado o programa nuclear do país em cerca de dois anos.

A Arábia Saudita já afirmou que se o Irã conseguisse armas nucleares, faria o mesmo.

(*) Com informações da CNN Brasil