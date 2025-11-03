Federais

Rapper manauara assina faixa “Federais” na trilha sonora da nova série da Netflix, em parceria com Xamã e Ana Frango Elétrico

O rapper e beatmaker Victor Xamã integra a trilha da nova série da Netflix, “Os Donos do Jogo”, com a faixa “Federais”, parceria entre Xamã, Victor Xamã e Ana Frango Elétrico.

A música cruza rap dos anos 1990 com experimentações setentistas e reforça o momento do artista manauara na cena nacional, conhecido por celebrar a cultura do Norte em suas rimas.

A faixa foi lançada oficialmente na quinta-feira (23), durante o evento da série, com apresentação dos artistas.

Às vésperas do aniversário de Manaus, o lançamento simboliza um presente para a cidade, que amplia seu alcance cultural entre artistas independentes nas grandes capitais.

“Na letra, pude trazer referências da cidade e conseguir esse espaço numa série de alcance nacional com atores e produtores já consagrados do mercado, é uma oportunidade única”, afirma VX, como também é chamado.

Victor se refere a trechos cantados por Xamã, como o momento em que o cantor cita a expressão “galeroso”, gíria regional usada para descrever jovens das zonas marginalizadas. No trecho, ele canta:

“Caldo de Piranha a Alvorada / Sou Galeroso, Não Passa Nada.”

A faixa nasceu de um desafio criativo proposto por Victor ao produtor Noshugah, resultando em uma batida que chamou a atenção de Xamã. O refrão de Ana Frango Elétrico equilibra delicadeza e densidade sonora.

“O processo de criação dessa faixa foi super divertido. Fizemos a composição inteiramente no estúdio do Xamã, e eu não tenho dúvida de que o público vai se surpreender com a sonoridade única”, conta Victor Xamã.

Foto: Divulgação

“Os Donos do Jogo” estreia na Netflix

Dirigida por Heitor Dhalia, a série “Os Donos do Jogo” estreia em 29 de outubro e mergulha na máfia da contravenção carioca em meio à possível legalização dos jogos de azar.

O elenco conta com Xamã (Búfalo), André Lamoglia, Chico Díaz, Juliana Paes, Mel Maia e Giulia Buscacio, reforçando o diálogo entre música e audiovisual que “Federais” traduz em som.

“‘Federais’ traduz muito do que eu vivo hoje, entre a música e o audiovisual. É uma música que mistura minhas referências e o momento em que estou, conectando meu som com a história que estou contando na série”, completa Xamã.

Conexão entre o alternativo e o rap

A presença de Ana Frango Elétrico, artista elogiada pela crítica e indicada ao Latin Grammy, adiciona uma camada estética que une o pop alternativo à energia do rap.

“Para mim, a união dos universos musicais é natural. Sinto que na música atual essas conversas entre o alternativo e o pop, o experimental e o rap estão sendo feitas em várias camadas, em várias parcerias de artistas que a gente vai vendo acontecer”, afirma a artista.

Para Manaus, o lançamento representa visibilidade e representatividade, destacando um artista local que assina trilha de uma produção original da Netflix ao lado de nomes nacionais.

Foto: Divulgação

Sobre Victor Xamã

Com beats que ecoam a Amazônia, VX celebra 10 anos de carreira em 2025. O artista é conhecido por fundir rap, identidade e território, com letras que retratam a vida urbana manauara e temas ligados ao meio ambiente.

Com voz grave e estética densa, o rapper amplia sua presença nacional com colaborações e circulação em festivais.

Entre seus principais trabalhos estão o álbum de estreia “Janela” (2015), o disco “V.E.C.G.”, o mais recente “Garcia” (2023) e, agora, a faixa “Federais”, trilha oficial da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix.

SERVIÇO

Faixa: “Federais” — Xamã + Victor Xamã + Ana Frango Elétrico

Onde: Trilha sonora da série “Os Donos do Jogo” — Netflix

Direção: Heitor Dhalia

Elenco: Xamã (Búfalo), André Lamoglia, Chico Díaz, Juliana Paes, Mel Maia e Giulia Buscacio

Ouça: Disponível nas plataformas de streaming

