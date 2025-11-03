heavy metal

Banda australiana de heavy metal retorna ao Brasil após 15 anos

A banda australiana de heavy metal AC/DC retorna ao Brasil após mais de 15 anos. Nesta segunda-feira (3), o grupo anunciou um show no Estádio MorumBis, em São Paulo, marcado para o dia 24 de fevereiro de 2026.

A apresentação faz parte da turnê “Power Up”, nomeada em homenagem ao mais recente álbum de estúdio da banda.

A venda de ingressos para o show do AC/DC em São Paulo começa na próxima sexta-feira (7), às 10h, exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster.

Ainda não há informações divulgadas sobre os valores das entradas.

A última passagem do AC/DC pelo Brasil ocorreu em 2009, durante a turnê mundial do álbum Black Ice. Desde então, os fãs brasileiros aguardavam o retorno de uma das maiores bandas da história do rock.

Legado do AC/DC no rock mundial

Com mais de 50 anos de carreira, o AC/DC consolidou-se como uma das bandas mais influentes do rock. O grupo ultrapassou a marca de 200 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

O icônico álbum “Back In Black” é o disco mais vendido de todos os tempos por uma banda e o terceiro mais vendido da história por qualquer artista.

Leia mais: Operação Natal Mais Seguro: 1,6 mil policiais reforçam segurança no AM