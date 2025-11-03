campanha

A 12ª edição da campanha nacional acontece em 1º de dezembro de 2025, com reservas disponíveis pelo app Guia de Motéis Go e pelo aplicativo exclusivo da Rede PW.

A tradicional Black Monday dos Motéis chega à 12ª edição e já tem data marcada para 2025: segunda-feira, 1º de dezembro. Em Manaus, a campanha conta com a participação da Rede PW Motéis, formada por:

Eros Motel – tradicional e acolhedor;

– tradicional e acolhedor; Chateau Motel – aconchegante e acessível;

– aconchegante e acessível; Aphrodite Park Motel – moderno e sofisticado.

Durante o dia da promoção, os clientes poderão aproveitar 50% de desconto em todas as suítes e períodos, incluindo pernoites. O desconto será aplicado automaticamente no momento da reserva, que pode ser feita pelo app Guia de Motéis Go ou pelo App Rede PW, disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play.

Segundo Petrônio Machado, gestor da rede:

“Essa é uma data que já faz parte do calendário moteleiro e representa uma oportunidade para atrair novos públicos, movimentar o setor e proporcionar experiências diferenciadas aos nossos clientes. Este ano, ampliamos as facilidades de reserva com o nosso próprio aplicativo, reforçando a proposta de inovação e conveniência da Rede PW.”

Inspirada na Black Friday, a Motel Black Monday acontece uma vez por ano, oferecendo descontos de até 50% em estabelecimentos de todo o país. A campanha tem o objetivo de estimular o consumo em dias de menor movimento e fortalecer a visibilidade do segmento moteleiro nacional.

Em Manaus, a participação da Rede PW Motéis consolida o grupo como referência em sofisticação, conforto e inovação, reunindo os melhores motéis da cidade, todos com suítes exclusivas e ambientações projetadas para diferentes perfis de público.

