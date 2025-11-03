A tradicional Black Monday dos Motéis chega à 12ª edição e já tem data marcada para 2025: segunda-feira, 1º de dezembro. Em Manaus, a campanha conta com a participação da Rede PW Motéis, formada por:
- Eros Motel – tradicional e acolhedor;
- Chateau Motel – aconchegante e acessível;
- Aphrodite Park Motel – moderno e sofisticado.
Durante o dia da promoção, os clientes poderão aproveitar 50% de desconto em todas as suítes e períodos, incluindo pernoites. O desconto será aplicado automaticamente no momento da reserva, que pode ser feita pelo app Guia de Motéis Go ou pelo App Rede PW, disponível gratuitamente na Apple Store e Google Play.
Segundo Petrônio Machado, gestor da rede:
“Essa é uma data que já faz parte do calendário moteleiro e representa uma oportunidade para atrair novos públicos, movimentar o setor e proporcionar experiências diferenciadas aos nossos clientes. Este ano, ampliamos as facilidades de reserva com o nosso próprio aplicativo, reforçando a proposta de inovação e conveniência da Rede PW.”
Inspirada na Black Friday, a Motel Black Monday acontece uma vez por ano, oferecendo descontos de até 50% em estabelecimentos de todo o país. A campanha tem o objetivo de estimular o consumo em dias de menor movimento e fortalecer a visibilidade do segmento moteleiro nacional.
Em Manaus, a participação da Rede PW Motéis consolida o grupo como referência em sofisticação, conforto e inovação, reunindo os melhores motéis da cidade, todos com suítes exclusivas e ambientações projetadas para diferentes perfis de público.
Leia mais
Manaus é a cidade com mais frequentadores assíduos de motéis