Campanha antirrábica 2025 da Semsa amplia atendimento e segue com visitas casa a casa em todas as zonas da cidade.

Manaus está ampliando o acesso à vacinação antirrábica com 33 pontos fixos distribuídos por todas as zonas da capital. A ação integra a etapa urbana da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica de 2025, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo o médico veterinário Rodrigo Araújo, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, a lista de pontos inclui 30 clínicas veterinárias credenciadas, além do próprio CCZ, na Compensa, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Outros dois locais de apoio são os Centros de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) e Prefeito José Fernandes (São José), com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 12h.

Os endereços completos e horários estão disponíveis em bit.ly/FixosAntirrábica. Araújo orienta os tutores a conferir os horários antes de levar os animais.

A vacinação é obrigatória e anual para cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade. “A imunização protege os animais e evita a transmissão da raiva às pessoas, uma doença grave e quase sempre fatal”, reforça o gerente do CCZ.

Mais de 94 mil animais imunizados

Desde o início da etapa urbana, em 1º de outubro, mais de 94 mil cães e gatos já foram vacinados. As equipes da Semsa continuam com o trabalho de casa em casa, de segunda a sábado, no período da manhã, com 241 profissionais identificados e uniformizados.

Os vacinadores receberam treinamento específico sobre manejo de animais, conservação das vacinas, registro das doses e biossegurança. Eles também estão aptos a identificar casos suspeitos de esporotricose, doença que afeta animais e humanos.

A meta da campanha é imunizar 282.400 animais — sendo 202.400 cães e 80 mil gatos. Na etapa rural, concluída em junho, foram vacinados 6.775 animais em comunidades fluviais e terrestres.

Para informações ou dúvidas, a população pode entrar em contato com o CCZ Manaus pelo WhatsApp: (92) 98842-8359 / 98842-8484.

